Sénégal: LIGUE 1 (15e Journée retard) - Battu par l'ASC HLM (1-2) - Le Jaraaf lâche des points et ouvre un boulevard à l'Us Gorée

Le Jaraaf a encore raté une bonne occasion de rejoindre l'Us Gorée à la tête du championnat de Ligue 1 après sa nouvelle défaite (1-2) concédée hier, lundi 17 février. S'il a encore la main avec un match retard qui l'opposera à Guédiawaye FC, les «Vert et Blanc» ouvrent du coup un boulevard à l'Us Gorée qui pourrait à l'issue de son dernier duel contre l'AJEL s'attribuer du titre honorifique de champion à mi-parcours.

Le Jaraaf a encore lâché de précieux points dans la course vers le titre. Battus il y a plus d'une semaine sur la pelouse de la Sonacos de Diourbel, les « Vert et Blanc» se sont inclinés (1-2) de nouveau et à domicile dans le derby qui les opposait à l'ASC HLM. Surpris dès la 4e minute de jeu sur un but de Djibril Dabo, les hommes de Malick Daff ont su réagir à ce but matinal grâce à leur buteur Souleymane Cissé qui égalisera à la 23e minute. Mais leur espoir sera réduit à néant par le même Djibril Dabo qui va s'offrir le doublé et sceller la victoire des siens à la 36e minute. Avec cette nouvelle défaite, l'équipe de la Médina perd sa place de dauphin.

Ce sera au profit des promus de Waly Daan de Thiès (2e 27 points). L'équipe du Président Cheikh Ahmeth Tidiane Seck ratent en même temps l'occasion de rejoindre le leader l'US Gorée qui compte 28 points à la tête du classement. Même s'il a encore les moyens de lui contester sa place de leader, avec le match en retard à livrer contre Guédiawaye, le Jaraaf ouvre un boulevard au club insulaire. Les Goréens tiennent une bonne occasion de conforter un peu plus son fauteuil et terminer avec le titre honorifique de champion en mi-parcours. Ce sera lors de la réception de l'AJEL de Rufisque lors du dernier duel de la 15e journée déprogrammé ce dimanche par la Ligue pro.

Quant à l'ASC HLM de Dakar ce succès lui permet de sortir de la zone rouge et de quitter la 15e place pour la 11e place avec 17 points. En déplacement au Stade Parcelles Assainies, Jamono Fatick, lanterne rouge (16e ; 10 points) a réussi une bonne opération dans la seconde rencontre de la journée en s'imposant (1-2) devant Dakar Sacré coeur. Les Fatickois restent toujours confinés au bas fond du classement avec (16e ; 13 points). Ils sont à deux points de l'As Pikine première équipe relégable (15e, 15 points).