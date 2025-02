Comme à l'accoutumée, les descendants des familles Barro de la Casamance et d'ailleurs ont honoré avant-hier, dimanche 16 février 2025, dans la plus grande sobriété, lors de leur ziarra annuelle, la mémoire de leurs parents et grands-parents.

Récital du Saint-Coran et conférence religieuse ont marqué les temps forts de cette commémoration. Des appels sont aussi lancés en faveur du désenclavement et du développement de la région de Sédhiou. Le Khalife général de Boudié Singhère, El Hadji Ibrahima Solo Barro, initiateur de ces rencontres, a porté ce fort plaidoyer à l'endroit des nouveaux tenants du pouvoir au Sénégal.

Sous le signe de la paix, de l'adoration du Tout Puissant Miséricordieux, les fidèles de Souna Karantaba de la descendance des familles Barro ont célébré l'édition 2025 de leur Ziarra annuelle. Celle-ci marque une commémoration du rappel à Dieu de leurs parents et arrières grands parents. Le Khalife général de Singhère Boudié, El Hadji Ibrahima Solo Barro, initiateur de cette cérémonie, a expliqué : «chaque année, nous organisons ici, à Souna Karantaba, une cérémonie commémorative en la mémoire de nos illustres parents Barro rappelés à Dieu. Le thème porte sur la tolérance et la solidarité. Ce sont des réalités de chez nous car le Sénégal est un pays de paix et de concorde nationale. Ce n'est que dans un élan de solidarité et de synergie que nous pouvons bâtir une nation solide».

Des prières sont aussi formulées à l'endroit des tenants actuels du pouvoir. «Nous avons également prié pour que le Tout Puissant Miséricordieux facilite le mode de gouvernance à aux nouvelles autorités de notre pays en l'occurrence le président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Nous sommes convaincus que si chacun prie du fond de son coeur nous allons trouver le chemin du développement durable. Il faut donc qu'on cesse les dénigrements et autres calomnies», a fait savoir le guide religieux El Hadji Ibrahima Solo Barro.

S'exprimant au sujet des mécanismes de développement durable, le Khalife général de Boudié Singhère a déclaré : «nous disposons de ressources très riches et qu'il faut absolument exploiter et mettre en valeur pour lutter contre la pauvreté. Il s'agit des ressources agricoles et des produits ligneux et non ligneux, entre autres».

Et le Khalife Barro d'exhorter au désenclavement de la région sud : «dans notre zone sud, à Signhère Boudié par exemple, nous avons un besoin pressant en eau potable et en électricité. Il y a également urgence pour le désenclavement routier notamment dans le Boudié où les travaux de bitumage sont à l'arrêt et le pont devant assurer la jonction entre la capitale régionale et la partie sud», a conclu le Khalife général de Boudié Singhère, El Hadji Ibrahima Solo Barro.