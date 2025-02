Du 16 au 20 février 2025, la capitale ougandaise accueille le 22e Congrès de l'Association Africaine de l'Eau et de l'Assainissement (AAEA), un rendez-vous majeur pour les acteurs du secteur. Plus de 4 000 participants, experts, décideurs et partenaires techniques et financiers se sont réunis au Speke Resort Convention Centre à Munyonyo pour débattre des enjeux et solutions liés à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement sur le continent.

Une édition placée sous le signe de l'innovation et sous le thème "Eau et assainissement pour tous : un avenir sûr pour l'Afrique", ce congrès vise à apporter des réponses concrètes aux défis persistants du secteur. Selon la 3e vice-Premier ministre de l'Ouganda, Hon. Roukiatou Makadama, qui représentait le président de la République lors de l'ouverture, "près de 30 % de la population africaine n'a pas accès à l'eau potable et 52,3 % ne disposent pas d'un système d'assainissement digne de ce nom". Ce congrès est ainsi une occasion unique pour les scientifiques, les chercheurs et les décideurs politiques de réfléchir ensemble à des solutions innovantes et adaptées aux réalités locales.

Le Directeur Exécutif de l'AAEA, M. Olivier Gosso, a tenu à souligner l'importance de cette édition : "Ce congrès est exceptionnel tant par la qualité du contenu scientifique que par la diversité des participants. Il reflète les avancées du continent dans la gestion de l'eau et de l'assainissement tout en mettant en avant les progrès encore nécessaires".

Durant cinq jours, pas moins de 80 sessions seront organisées, couvrant des thématiques variées telles que les financements innovants, les politiques publiques, l'adaptation au changement climatique, et la digitalisation des services d'eau et d'assainissement. L'AAEA, forte de 45 années d'existence, continue ainsi de jouer un rôle essentiel dans le développement du secteur. Son influence s'étend aujourd'hui à 43 pays africains, avec des partenariats solides en Europe, en Amérique et en Asie.

La mobilisation de fonds pour le renforcement des capacités est l'un des points centraux de cette édition. "Au cours des dix dernières années, l'AAEA a réussi à mobiliser plus de 25 millions de dollars pour soutenir le secteur", a rappelé Olivier Gosso. Parmi les contributions notables, l'USAID a investi 15 millions de dollars pour réduire les pertes d'eau potable, tandis que la Fondation Gates a alloué 8 millions pour améliorer la gestion de l'assainissement.

L'un des faits marquants de ce congrès est le lancement officiel de l'Académie Africaine de l'Eau et de l'Assainissement. Cette nouvelle institution proposera des formations en ligne et en présentiel sur diverses thématiques, allant de la gestion des infrastructures à l'économie circulaire dans le secteur de l'eau. "Nous devons former une nouvelle génération de professionnels capables de répondre aux défis futurs", a expliqué Laurent Tchagba, ministre de l'Eau et des Forêts de Côte d'Ivoire.

Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de renforcement des capacités, avec près de 2 millions de dollars déjà investis dans des bourses de recherche. L'AAEA entend ainsi jouer un rôle moteur dans l'élaboration de solutions locales et durables pour une gestion efficace des ressources en eau.

Avec l'engagement renouvelé des décideurs et des partenaires techniques et financiers, ce 22e congrès se positionne comme un tournant stratégique pour le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Les débats et recommandations issus de cette rencontre devraient permettre d'accélérer la mise en place de politiques publiques inclusives et de solutions technologiques adaptées aux besoins des populations.

L'AAEA, avec son plan stratégique régulièrement mis à jour, continue de tracer la voie vers une Afrique où l'eau et l'assainissement ne seront plus un luxe, mais un droit accessible à tous. "Notre mission est claire : transformer les défis en opportunités et faire de chaque goutte d'eau un moteur de développement", a conclu Olivier Gosso.

Assemblée Générale ordinaire de l'AAEA : Dr Blaise Moussa à la tête de AAEA

Blaise Moussa, un acteur clé du secteur de l'eau en Afrique, a récemment été élu président de l'Association Africaine de l'Eau et de l'Assainissement (AAEA) lors du 21e Congrès de l'AAEA tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Son élection marque une étape décisive pour l'AAEA et souligne son engagement en faveur du développement durable de l'eau et de l'assainissement sur le continent africain.

Blaise Moussa est un fervent défenseur de la gestion durable de l'eau, un enjeu crucial pour l'Afrique où l'accès à l'eau potable reste un défi majeur. Il a été élu Vice-Président de l'AAEA pour l'Afrique Centrale en 2022 et confirmé à ce poste en février 2023. Son ascension à la présidence de l'association témoigne de la confiance que lui accordent ses pairs et de son leadership dans le secteur.

Dans ses interventions, il met en avant l'eau comme un bien social et économique, nécessitant une approche intégrée tenant compte des spécificités locales et favorisant la coopération entre les pays africains. Son objectif est d'améliorer l'accès à l'eau, de lutter contre l'eau non facturée et de renforcer les infrastructures pour les générations futures.

Avec sa nouvelle présidence, l'AAEA ambitionne de renforcer la coopération entre les pays africains pour une gestion plus efficiente et durable de l'eau et de l'assainissement. Blaise Moussa veut faire de l'association un moteur d'intégration et de solidarité pour répondre aux défis communs et mettre en oeuvre des solutions concrètes en faveur des populations africaines.

« L'eau, c'est la vie, et notre mission est de faire en sorte qu'elle soit accessible à toutes les populations, tout en garantissant sa durabilité pour les générations futures », a-t-il déclaré.

Blaise Moussa succède à une présidence qui a marqué l'AAEA par des avancées notables mais qui laisse encore des défis à relever. Il entend s'appuyer sur ces acquis et privilégier une approche d'incrémentation plutôt que de rupture, en intégrant des outils et méthodes modernes pour maximiser l'impact des initiatives de l'AAEA.

Lors d'un entretien, il a souligné l'importance d'un cadre stratégique adapté aux réalités africaines, incluant la prise en compte des spécificités locales et la mise en oeuvre de politiques différenciées, notamment sur des thématiques comme le dessalement ou la sécurisation des ressources en eau.

« Sécuriser ces ressources, c'est travailler pour le développement durable. Quand on parle d'eau potable, il ne s'agit pas seulement de la rendre disponible aujourd'hui, mais aussi d'assurer son accès aux générations futures », a-t-il insisté.

Abdoul Niang Dg de la SONES élu Vice-président de l'AAEA pour l'Afrique de l'Ouest

Dans le même élan de renforcement de la gouvernance de l'AAEA, M. Abdoul Niang, Directeur Général de la SONES (Société Nationale des Eaux du Sénégal), a été élu Vice-président de l'AAEA pour la région Afrique de l'Ouest et membre du Sous-Comité Éthique, Gouvernance et Ressources Humaines.

Cette élection constitue une reconnaissance du rôle clé joué par le Sénégal dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Elle confirme aussi l'engagement du pays à soutenir le développement et la gestion durable des ressources hydriques sur le continent.