La municipalité de Ndiedieng a besoin d'un développement durable. Par le biais de son maire Abdoulaye Àziz Mbodj, elle a manifesté cette démarche en organisant un grand forum national qui réunissait un grand nombre de partenaires au développement, la société civile et les populations.

Présidée par le Ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires Balla Moussa Fofana, cette rencontre obéissait à la volonté du bureau municipal de présenter ce plan de développement communal pour d'une part pouvoir décrocher éventuellement des potentiels investisseurs et de l'autre avoir un soutien sans faille de l'État.

Compte tenu des nombreux facteurs ayant plombé le développement de sa commune, le maire Abdou Aziz Mbodj a profité de cette occasion pour rappeler les déficits budgétaires auxquels il a été confronté pendant les trois (3) années passées à la télé de la municipalité. "C'est exactement le 16 Février 2022 que je suis installé comme maire de Ndiedieng. La première année, la municipalité a reçu 45 millions de Frs comme fonds de concours.

Alors qu'un an auparavant, elle avait bénéficié de 71 millions soit un déficit de 26 millions de Frs. Face à cela, nous nous sommes agités et nous avons adressé des correspondances à qui de droit, et nous nous sommes retrouvés à 49 millions en 2023. Et pourtant, la commune devait au moins atteindre le seuil des 80 millions. Si on se rappelle en 2021, NDiaffate était mieux servi que Ndiedieng alors que Keur Socé était derrière. En 2022, Keur Socé a repris du poil en bénéficiant près de 78 Millions de Frs contre 45 Millions Frs pour Ndiedieng.

En somme, la commune de Ndiedieng a accusé un déficit de 115 millions en fonds de concours et en l'espace de trois (3) ans". Les conséquences sont énormes car la plupart des projets sont restés en veilleuse ou amortis à la plus faible échelle. C'est en effet l'exemple au niveau de l'éducation où sur un total de 21 écoles de la commune, seules trois (3) ont pu être clôturées.

Et ceci, en même temps que la suppression des abris provisoires au sein des écoles qui ont été réhabilitées et le hall du marché qui a été repris. Pour le Ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et l'aménagement des territoires, " le développement de la commune de Ndiedieng est une question qui non seulement tient à coeur le gouvernement du Sénégal comme il est déjà inscrit dans le référentiel Sénégal horizons 2050, mais qui incombe aussi à tout le monde, les partenaires au développement, la société civile, et surtout les populations locales.

Ce document stratégique, fruit d'une démarche participative et inclusive, est un outil qui traduit la vision et les aspirations des populations en projets concrets pour améliorer leurs conditions de vie. Il répond à une exigence de bonne gouvernance territoriale en assurant une gestion pragmatique, efficace et cohérente des affaires de la commune. Le forum qui s'ouvre aujourd'hui est une étape décisive dans votre engagement au développement de Ndiedieng ». Et de poursuvre ; « Cette plateforme d'échanges et de mobilisation doit nous permettre de passer d'une simple vision à l'action.

Il ne s'agit pas de présenter un plan de développement communal, mais de créer un véritable élan de partenariat pour assurer sa mise en oeuvre rapide et efficace. Nous avons besoin de partenaires techniques et financiers audacieux prêts à investir dans des projets concrets qui auront un impact significatif dans la vie des populations. Et ensemble, nous allons transformer les défis en opportunités et faire de notre commune un modèle de développement local. Par ailleurs, j'ai l'intime conviction que le développement ne peut s'opérer sans une approche inclusive et participative où chaque voix compte.

La synergie entre l'État, et les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement est essentiel pour garantir le succès de nos actions. C'est dans cette optique que j'encourage vivement toutes les parties prenantes à s'engager activement dans la recherche de solutions innovantes et adaptées aux réalités de la localité", a-t-il entre autres déclaré.