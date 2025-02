Afrique: CAN U-17 CAF TotalEnergies - Ian Bakala mise sur l'expérience des éditions précédentes pour mieux performer au Maroc

Ian Bakala, sélectionneur de l'équipe nationale zambienne des moins de 17 ans, estime que son équipe présentera un bien meilleur visage cette année en Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies au Maroc.

La nation d'Afrique australe se prépare à disputer sa troisième CAN U-17 CAF TotalEnergies après les éditions 2015 et 2023 où elle n'a pas pu franchir la phase de groupes.

L'équipe junior des Chipolopolo se rend au Maroc en tant que championne de la région d'Afrique australe. Elle a remporté le trophée du dernier tournoi COSAFA qui lui a valu une place dans la compétition continentale où elle a été tirée dans le même groupe que le pays hôte du tournoi, le Maroc, la Tanzanie et l'Ouganda.

La CAN U-17 CAF TotalEnergies se déroulera du 30 mars au 19 avril 2025 et servira également de qualification pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025, où l'Afrique aura 10 représentants.

Bakala a salué le résultat après le tirage au sort, déclarant que l'objectif de son équipe était de faire mieux que lors de la dernière édition où elle n'avait pas pu franchir la phase de groupes en Algérie.

« Nous cherchons à faire mieux que lors de notre dernière apparition et en regardant les garçons que nous avons, nous allons faire beaucoup mieux. Nous devons juste être forts. C'est un bon test pour nous. En regardant la compétition à laquelle nous participons, je pense que beaucoup de pays ont de bons joueurs qui jouent en Europe. Pour nous, nous avons une équipe locale avec un ou deux joueurs attendus, mais dans l'ensemble, nous allons faire beaucoup mieux qu'avant », a déclaré Bakala.

Faisant une évaluation de ses adversaires dans le groupe A, l'ancienne star zambienne de 44 ans, qui a participé à trois éditions de la CAN CAF TotalEnergies, présente le Maroc comme l'adversaire le plus difficile de sa poule.

« Nous savons comment jouent les équipes nord-africaines. Une équipe que je pense plus forte que les autres est le Maroc. « En ce qui concerne les deux autres pays, nous avons joué contre la Tanzanie dans les autres tournois de jeunes et je pense qu'ils ont bien joué. Ils ont une bonne équipe et nous sommes prêts pour eux et l'Ouganda. Nous allons certainement nous qualifier. Nous n'avons pas d'excuse. Nous devons prendre chaque match après l'autre et je pense que le premier match sera le plus important », a conclu l'entraîneur.

La Zambie tentera de devenir la première nation d'Afrique australe à remporter le titre continental dans cette catégorie.

L'Angola et l'Afrique du Sud sont les seules nations de cette région du continent à avoir atteint le podium. L'Afrique du Sud a terminé deuxième en 2015, tandis que l'Angola a obtenu une troisième place en 2019.