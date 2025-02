Afrique: L'Éthiopie reste l'un des principaux partenaires de la Russie dans le continent - Valentina Matvienko

Addis Ababa — L'Éthiopie est l'un des principaux partenaires de la Russie en Afrique, a déclaré à l'ENA Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.

La présidente a expliqué qu'une coopération interparlementaire étroite entre la Russie et l'Éthiopie joue un rôle crucial dans le renforcement et le développement du dialogue politique à différents niveaux.

Elle a également souligné que les deux pays collaborent activement sur la plateforme de l'Union interparlementaire.

Rappelons que la délégation éthiopienne a participé aux événements du 10e anniversaire du Forum parlementaire des BRICS à Saint-Pétersbourg l'année dernière afin de renforcer le rôle des parlements dans le multilatéralisme pour un développement et une sécurité équitables à l'échelle mondiale.

Mme Matvienko s'est souvenue d'une discussion fructueuse avec le président de la Chambre de la Fédération éthiopienne, Agegnehu Teshager, au cours de cet événement.

"Je me souviens avoir été profondément impressionnée par la brillante déclaration d'Agegnehu Teshager, le président de la Chambre de la Fédération. Il m'est apparu évident que le dialogue interparlementaire entre l'Éthiopie et la Russie est une discussion entre des personnes partageant les mêmes idées et aspirant à un ordre mondial plus parfait", a-t-elle souligné.

Mme Matvienko a également évoqué les relations multiformes entre les deux pays, déclarant que "l'Éthiopie est l'un des partenaires les plus importants et les plus clés de la Russie en Afrique".

Elle a rappelé que l'Éthiopie a été le premier État africain avec lequel la Russie a établi des liens diplomatiques officiels.

"Cette année marque le 127e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Au cours de ces années, nous avons construit une riche histoire de coopération basée sur le respect, la confiance et un partenariat égal", a-t-elle déclaré.

L'oratrice a également expliqué que les réunions de haut niveau continuent de donner un élan puissant aux relations bilatérales. Au cours des deux dernières années, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu deux fois en Fédération de Russie : en juillet 2023, lors d'une visite officielle à l'occasion du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, et en octobre 2024, lors du sommet des BRICS à Kazan.

La Russie se félicite de la réussite de l'entrée à part entière de l'Éthiopie dans les BRICS au cours de la présidence russe en 2024.

La participation de l'Éthiopie à ce nouveau format de gouvernance mondiale devrait également contribuer à l'établissement d'une coopération politique solide et à long terme avec les autres États des BRICS, favoriser la croissance économique de l'Éthiopie et faciliter les échanges commerciaux au sein de l'association et bilatéralement avec les États membres.

En outre, les liens commerciaux et d'investissement entre les deux pays sont également prometteurs.

Actuellement, les entreprises russes sont engagées dans plusieurs projets en Éthiopie dans divers domaines, notamment l'automobile, la chimie, l'électricité, les industries alimentaires, les transports, les technologies de l'information et des télécommunications, l'agriculture et l'énergie.