Ile Maurice: Un partenariat économique en pleine expansion

Une délégation de haut niveau des Émirats arabes unis (EAU) est actuellement en visite à Maurice afin d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement et de renforcer les liens économiques entre les deux nations. Elle est conduite par le secrétaire général de la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie des EAU, Humaid Mohamed Ben Salem. La délégation a rencontré Adil Ameer Meea, ministre de l'Industrie, des PME et des Coopératives, ce mardi 18 février.

Depuis la signature de l'Accord de partenariat économique global en juillet 2024, Maurice et les Émirats arabes unis multiplient les échanges pour dynamiser leur coopération. La visite de cette délégation, qui se déroule du 16 au 21 février, marque une nouvelle étape dans cette dynamique. Lors de la réunion avec le ministre, les discussions ont porté sur plusieurs secteurs stratégiques, notamment le développement industriel, le soutien aux petites et moyennes entreprises et le renforcement des structures coopératives.

Dans son intervention, Adil Ameer Meea a mis en avant les atouts du pays en tant que plateforme d'investissement et de commerce en Afrique. Il a invité les entreprises émiraties à s'implanter sur le territoire, en mettant en avant des opportunités dans des secteurs clés tels que l'industrie pharmaceutique, les équipements médicaux, l'ingénierie de précision et l'agroalimentaire.

Plusieurs grandes entreprises émiraties, parmi lesquelles Etihad Airways, Abu Dhabi National Oil Company et Presight Artificial Intelligence, participent à cette mission. Des discussions sur une collaboration renforcée avec Etihad Airways sont prévues avec d'autres ministres du gouvernement mauricien.

De son côté, Humaid Mohamed Ben Salem s'est félicité de la solidité des relations économiques entre Maurice et les EAU. Il a souligné que cette quatrième visite lui a permis d'approfondir les échanges avec les autorités locales et d'identifier de nouvelles opportunités de collaboration.