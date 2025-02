Ile Maurice: Curtis Labelle, une vie brisée, une justice en suspens

Il y a presque deux ans, Curtis Labelle a vu sa vie basculer dans l'horreur. Ce jour-là, alors qu'il tentait simplement de secourir son jeune frère, il a été violemment percuté par un 4x4, conduisant à des blessures si graves qu'il a sombré dans le coma. Lorsqu'il s'est réveillé, plusieurs jours plus tard, c'était pour apprendre une réalité cruelle : il ne remarcherait peut-être jamais. Aujourd'hui invalide, Curtis se bat non seulement contre son handicap, mais aussi contre une injustice persistante : son agresseur, lui, est toujours libre.

Ce jour fatidique d'avril 2023, Curtis, âgé de 34 ans et père de deux jeunes enfants, n'imaginait pas qu'en intervenant pour protéger son frère Julien, il serait lui-même la cible d'une tentative de meurtre. Son agresseur l'a percuté de plein fouet avec son véhicule, le projetant violemment au sol. Curtis a eu des fractures multiples, des lésions internes et une hémorragie crânienne. Sa mère, Françoise Labelle, se rappelle encore la vision terrifiante de son fils, gisant inerte, le sang coulant de sa bouche.

Admis en soins intensifs, Curtis a lutté entre la vie et la mort, pendant que sa famille priait pour un miracle. Mais le réveil a été amer : les médecins lui ont annoncé qu'il resterait probablement en fauteuil roulant. Comme si ce traumatisme ne suffisait pas, Curtis et sa famille vivent depuis sous la menace constante de son agresseur et de ses proches. L'agresseur n'a jamais arrêté de les harceler, soutient la victime. Il y a quelques mois, c'est Curtis qui s'est retrouvé convoqué par la police, à la suite d'une plainte pour menace déposée contre lui par le suspect. Une ironie cruelle pour un homme qui, depuis son agression, tente simplement de survivre.

Il y a quelques jours, l'horreur a frappé à nouveau. Un groupe d'individus, armés de sabres, s'est présenté au domicile de Curtis. Lui et ses deux frères ont été roués de coups. Un nouvel épisode de violence. Pour les proches de Curtis, la douleur est insupportable. Voir ce dernier incapable de marcher, en souffrance constante, tandis que son agresseur continue de vivre librement et sans conséquences, est une injustice qui la ronge chaque jour.

«Pourquoi l'agresseur de Curtis Labelle est-il encore en liberté ? Pourquoi la victime est-elle constamment prise pour cible alors que l'auteur des faits semble intouchable ?», se demandent sans cesse les proches de la victime. Curtis, lui, n'a plus d'illusions. Il vit avec la peur et la frustration d'une justice qui ne se presse pas pour lui rendre ses droits. Mais sa famille et lui refusent de baisser les bras. Ils continueront à se battre, à réclamer justice, à espérer que les autorités réagiront avant qu'il ne soit trop tard. Avant que Curtis, déjà brisé, ne subisse une nouvelle tragédie.