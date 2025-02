Ile Maurice: Ritish Ramful - «Le Royaume-Uni ne peut pas continuer à empiéter sur le territoire d'un pays ami»

C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, dans lors d'un entretien accordé à la chaîne indienne WION, en marge de la huitième Indian Ocean Conference, qui s'est tenue à Oman, les 16 et 17 février. «Le Royaume-Uni ne peut pas continuer à empiéter sur le territoire d'un pays ami.»

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, remercié la Grande péninsule pour le soutien indéfectible accordé à Maurice dans son combat pour regagner sa souveraineté sur les Chagos. Il a aussi parlé des relations exceptionnelles qui existent depuis plusieurs décennies entre les deux pays et a soutenu que le nouveau gouvernement, dirigé par Navin Ramgoolam, travaillera encore plus pour resserrer les liens qui existent entre l'Inde et Maurice.

Le dossier Chagos est aussi très commenté dans la presse britannique avec un nouveau développement survenu, ce weekend, avec l'arrestation de Pravind Jugnauth dans un cas allégué de blanchiment d'argent.

Selon The Independent, un ministre du gouvernement de Keir Starmer a «défendu l'accord controversé du gouvernement sur les Chagos après qu'il est apparu que l'un de ses architectes a été arrêté et fait l'objet d'accusations de blanchiment d'argent». D'après le journal, Keir Starmer a déclaré aux députés que la nécessité de garantir le statut juridique de la base militaire de Diego Garcia était une question de sécurité nationale et que l'accord garantirait un bail de 99 ans sur la base, pour un coût estimé à 18 milliards de livres sterling pour le contribuable.