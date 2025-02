Kenya: Le Président kenyan pour la conjonction des initiatives régionales autour du Pacte social de l'ECC et de la CENCO

Le Président kenyan William Ruto a plaidé ce mardi 17 février pour la conjonction des initiatives régionales de Nairobi et de Luanda autour du Pacte social pour la paix et vivre ensemble initié par la CENCO et l'ECC, indique le porte-parole de l'ECC, Eric Nsenga.

Le Président William Ruto a, en effet, reçu la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) à Nairobi.

Il a souligné l'importance d'une synergie entre les efforts nationaux et régionaux pour une paix durable en Afrique centrale.

« Cet appui de haut niveau renforce la dynamique de paix et ouvre la voie à une collaboration élargie pour la stabilité et le développement en RDC et dans la région », indique le pasteur Eric Nsenga.

Le Président Ruto a aussi souligné l'importance de ce dialogue et la nécessité d'inclure toutes les parties prenantes à ce processus.

Bien avant de rencontrer le Président kenyan, la délégation des églises protestante et catholique ont rencontré, à Bruxelles, l'envoyé spécial de la Belgique dans les Grands lacs avec qui ils ont discuté autour de la cohésion nationale de la RDC et la nécessité de trouver des solutions pacifiques avec les différentes parties prenantes.

La Délégation a aussi été reçue par le représentant spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs.

Les représentants de la CENCO et de l'ECC ont, toujours à Bruxelles, rencontrés certains acteurs du FCC résidents en Europe. Il s'agit notamment de Nehemi Mwilanya, Raymond Tshibanda et José Makila.