Congo-Kinshasa: La CENCO et l'ECC intensifient leur campagne de dissuasion pour une sortie de crise

Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et les révérends de l'Église du Christ au Congo (ECC) poursuivent leur campagne de dissuasion en Europe dans le cadre de leur plan de sortie de crise intitulé « Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs ».

Après leurs passages à Goma et Kigali, ils ont rencontré des opposants congolais réunis au sein du Mouvement radical pour le changement. Ces derniers ont exprimé leur adhésion à cette initiative et ont formulé plusieurs revendications, dont la libération des prisonniers politiques et un dialogue inclusif réunissant toutes les parties prenantes.

Les évêques ont également échangé avec Moïse Katumbi et son équipe. L'opposition insiste sur la nécessité pour les Congolais de se rassembler autour d'une même table pour restaurer l'unité, la paix et la fierté nationale, affirmant que les solutions à la crise doivent être trouvées à l'intérieur du pays.

Cette démarche des chefs religieux vise à mobiliser les forces politiques et sociales en faveur d'une paix durable dans l'Est de la RDC et d'une solution concertée à la crise.

