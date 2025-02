Sénégal: Huitième Forum des entreprises africaines - L'intensification des chaînes de valeur régionales de l'Afrique au menu

Le huitième Forum des entreprises africaines a débuté aujourd'hui à Addis-Abeba, dans l'historique Maison de l'Afrique (Africa Hall), sur le thème « Du potentiel à la prospérité : activer les chaînes de valeur régionales de l'Afrique ».

Selon un communiqué de presse, l'évènement, organisé conjointement par la Commission économique pour l'Afrique (Cea) et la Société financière africaine (Afc), a réuni des décideurs politiques, des investisseurs et des parties prenantes clés des secteurs public et privé ; et ce dans le but d'examiner les opportunités d'investissement et relever les défis critiques concernant les chaînes de valeur régionales en Afrique.

Le Secrétaire exécutif de la Cea, Claver Gatete, ouvrant le Forum, a souligné l'urgence de renforcer les chaînes de valeur de l'Afrique pour stimuler la croissance économique et l'industrialisation du continent. Il a ajouté que l'Afrique est riche en ressources, mais notre participation aux chaînes de valeur mondiales reste sous-développée.

« La Zlecaf nous permet de surmonter les barrières commerciales, en favorisant les partenariats qui permettront de faire progresser les économies du continent. Une Afrique prospère émergera de nos efforts collectifs pour développer des chaînes de valeur régionales solides », a souligné la Vice-Présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Monique Nsanzabaganwa, lors de l'ouverture. Elle a mis l'accent sur l'importance stratégique de la coopération régionale pour renforcer le commerce et les investissements intra-africains.

Dans son discours d'ouverture, le Président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Taye Atsekselassie, a souligné l'importance de créer des chaînes de valeur durables pour réduire la dépendance de l'Afrique aux marchés extérieurs.

« La Zone de libre-échange continentale africaine est un outil puissant qui peut libérer le potentiel du continent en favorisant l'industrialisation et en réduisant les importations de produits alimentaires », a-t-il fait remarquer lors de son discours. « Des infrastructures résilientes, des investissements dans le capital humain et l'adoption de la transformation numérique seront essentiels à la croissance de l'Afrique », a-t-il ajouté.

Dans son allocution d'ouverture, le Président-Directeur général de la Société financière africaine (Africa Finance Corporation), Samaila Zubairu, a indiqué le rôle essentiel des infrastructures et du financement dans la réalisation du potentiel de l'Afrique. « Investir dans les infrastructures, le capital humain et la technologie est essentiel pour créer les bases de chaînes de valeur régionales solides qui peuvent conduire à la transformation économique du continent. » Il a également appelé à une plus grande implication du secteur privé pour combler le déficit de financement de l'Afrique et ouvrir des opportunités dans les secteurs agro-industriel, pharmaceutique et de l'élevage.

La séance d'ouverture, précise-t-on, a souligné la nécessité d'investir dans trois chaînes de valeur régionales essentielles qui peuvent contribuer de manière significative à la croissance économique de l'Afrique.