Bénin: La question d'un troisième mandat de Talon agite les débats au pays

En 2026, Patrice Talon va boucler son deuxième mandat. Le président de la République béninoise n'entend pas en briguer un troisième. S'il a été obligé de le redire, c'est parce qu'au Bénin, un adepte du Fâ a cru recevoir un message des divinités pour le maintien du président actuel au pouvoir. Ce dernier n'entend pas céder aux chants des flatteurs. "Moi j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous. Le Bénin fait son chemin, c'est vrai nous n'avons de leçons à donner à qui que ce soit mais nous faisons notre chemin de façon admirable. J'ai pensé que la question d'un troisième mandat est derrière nous. Nous savons tous qu'il est interdit de toucher la constitution surtout l'aspect lié au nombre de mandat. C'est clair dans la tête de tous", a déclaré le président Talon.

Pour l'ancien président de la cour constitutionnelle, Théodore Holo, certains cadres proches du pouvoir doivent cesser de jouer avec le feu. Pour lui, "l'alternance permet de découvrir de nouveaux talents. On vante les mérites du président Talon aujourd'hui mais s'il n'y avait pas eu alternance, on n'aurait pas découvert le président Talon. Je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent qu'un président s'éternise au pouvoir. Dire qu'il doit faire plus de trois mandats c'est appeler à violer la constitution."

Au sein de la population, on préfère se fier au président qui a assuré être au terme de son deuxième mandat constitutionnel. "Les gens pensent que le président fait tout pour s'éterniser au pouvoir. Mais je pense qu'il fait les choses bien pour quelqu'un d'autre. La constitution a dit qu'un président ne peut faire qu'un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Donc on a confiance que Patrice Talon ne pensera pas à faire un troisième mandat. On compte sur lui. Pour ma part, le président ne voudra pas une mauvaise sortie politique après tout ce qu'il a fait de bien", confie un habitant de Cotonou.

Et ce n'est pas le porte-parole du gouvernement qui dira le contraire. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, le sujet n'a pas sa raison d'être. "Le Bénin avance et nous avons envie de grandir, d'être les meilleurs dans tout ce que nous faisons. C'est cela l'engagement du Président Talon, sortir par la grande porte.", soutient-il.

Pour le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition, ce débat n'a aucun fondement juridique ou politique.