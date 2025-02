Sénégal: Tensions autour d'un rapport d'audit de la Cour des comptes sénégalaise

Les chiffres en ont choqué plus d'un. Une dette à près de 100% du budget au lieu 74%, un déficit budgétaire de 12% contre 4% comme précédemment annoncé, une masse salariale en évolution de près de 75%, les données sont accablantes pour l'ancien régime. Elles confortent surtout le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui accuse ses prédécesseurs d'avoir maquillé les chiffres. "Le déficit budgétaire moyen annuel de 11,1% enregistré sur la période 2019-2023 et le niveau d'endettement atteignant 99,67% du PIB en décembre 2023 illustrent la gravité des équilibres financiers accumulés ces dernières années", déclare Cheikh Diba, ministre des Finances.

Ces statistiques sont contestées par l'ancien régime qui dénonce une manipulation et met en cause la crédibilité de la Cour des comptes. Pour Me Aïssata Tall Sall, "Avant que l'Assemblée ne vote, il faut que la Cour des comptes certifie. Tant que la Cour des comptes ne certifie pas, l'Assemblée ne vote pas. Maintenant, c'est cette même Cour des comptes qui a accepté les comptes, qui les a déclarés sincères et vrais. C'est la même Cour des comptes qui revient faire un audit pour dire 'j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela'", s'offusque celle qui a été députée et ancienne ministre de Macky Sall, avant de s'interroger : "Qu'est-ce qu'il faut penser de la Cour des comptes ? Mais ce n'est pas une façon de faire. Ce n'est pas une façon sérieuse de travailler. On a connu la Cour des comptes beaucoup plus vigoureuse que ce qui a été fait dans cette affaire."

Au milieu de cette bataille chiffrée, difficile pour les non-initiés de se retrouver. Alors que la polémique enfle, certains préfèrent rester prudents. C'est le cas de Malamine Fernandez qui est un journaliste. "Cette polémique, j'ai dit que c'est inutile. Moi, je ne peux pas lire comme ça, financièrement, un rapport de la Cour des comptes. Non. Le rapport est sorti. On n'a qu'à attendre d'abord les conclusions de tout ça de la Cour des comptes. Moi, tout ce qu'elle me dit, j'ai dit que OK, basta. Maintenant, on n'a qu'à attendre la justice faire son travail là-dessus", affirme-t-il.

La Cour des comptes n'a pas réagi jusqu'ici. Mais, face à la polémique, les autorités disent ne pas exclure des poursuites judiciaires contre des responsables du régime sortant.