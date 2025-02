Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 février 2025

Stratégie pays du Sénégal 2021-2025 – La BAD définit ses priorités

La Banque africaine de développement a entamé, ce lundi 17 février 2025 à Dakar, une mission de dialogue pour la préparation du rapport d’achèvement de son Document de stratégie pays (DSP) 2021-2025 pour le Sénégal.

A cet effet, le responsable du bureau pays de la Banque au Sénégal, Mohamed Cherif, conduira la délégation composée de plusieurs experts du développement afin de garantir des résultats probants et une orientation stratégique du nouveau DSP du Sénégal.

Selon le communiqué de la BAD reçu à notre rédaction, la mission amorcera au même moment des discussions sur l’élaboration de sa nouvelle stratégie de développement du pays pour la période 2026-2030. (Source allAfrica)

Le Plan Ndayishimiye pour pacifier l’Est de la RDC

Depuis plus de 30 ans, la partie orientale de la RDC est le théâtre d’affrontements sanglants entre l’armée congolaise et les groupes armés soutenus par le Rwanda. Plusieurs localités du Nord-Kivu et Sud-Kivu sont actuellement occupées par les RDF-M23. Alors que l’initiative phare de l’Agenda 2063 de l’UA « Faire taire les armes d’ici 2020 » peine à produire les résultats escomptés, le président burundais, Evariste Ndayishimiye, a proposé un plan qui privilégie une « solution pacifique ».

Ce plan, qui tient compte des préoccupations de toutes les parties, a été présenté dimanche 16 février par le chef de la diplomatie burundaise, Albert Shingiro, à l’occasion de la 38ᵉ Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine sur le rapport relatif à la paix et la sécurité en Afrique. (Source mediacongo)

Sahara Occidental : Rachida Dati vient soutenir la souveraineté marocaine

La ministre française de la culture Rachida Dati a visité le Sahara occidental lundi lors d'un voyage au Maroc visant à renforcer les liens culturels avec la nation nord-africaine.

Mme Dati et une délégation de représentants d'institutions culturelles françaises se sont rendues dans les villes de Laayoune et Dakhla, contrôlées par le Maroc, au Sahara occidental. (Source africanews)

Mali : l’Association Tamouzôk démarre ses activités en faveur de la paix et de la cohésion nationale

Le Centre international de conférence de Bamako a servi de cadre, ce samedi, au lancement officiel des activités de l’Association Tamouzôk, Alliance pour la Paix et la Concorde…

Le lancement officiel des activités de l’Association Tamouzôk, Alliance pour la Paix et la Concorde, marque une étape importante dans l’engagement de ses membres pour un Mali réconcilié, uni et tourné vers un avenir de stabilité et de prospérité. Ce lancement, qui fait suite à la conférence de presse tenue le 2 février, vise à renforcer la visibilité de l’association, à créer une synergie d’actions avec les autres acteurs de la société civile, et à mobiliser les populations pour la construction d’un Mali uni et prospère. (Source maliweb)

VBG au Gabon : L’autonomisation une voie de sortie pour les victimes

Les violences basées sur le genre (VBG) restent un fléau mondial, touchant des millions de femmes chaque année. Si la protection des victimes passe par des lois et des dispositifs de prise en charge, une autre approche s’impose de plus en plus comme une solution durable, l’autonomisation des femmes.

De nombreuses victimes restent piégées dans des situations de violence en raison de leur dépendance économique. Sans ressources financières, sans formation, et parfois sans soutien familial, quitter un foyer violent devient un défi presque insurmontable. C’est dans ce contexte que l’émancipation apparaît comme une véritable voie de sortie. (Source GabonMediaTime)

Centrafrique : un projet de construction d’habitations pour reloger les sinistrés de l'île aux Singes

En Centrafrique, le gouvernement annonce la délocalisation prochaine des habitants de l'île aux Singes après les récurrents cas d'inondation qui la rendent inhabitable. Plus communément appelée île Mbongossoa, elle est un territoire centrafricain situé au milieu de la rivière Oubangui, entre la capitale, Bangui, et la ville congolaise de Zongo.

Chaque année, les 2 000 habitants sont victimes d'inondations et ne peuvent pas aisément pratiquer la pêche, l'agriculture et l'élevage. Dépassés, ils ont demandé aux autorités centrafricaines de les reloger. (Source RFI)

La question d’un troisième mandat de Talon agite les débats au Bénin

Au Bénin, la question du troisième mandat continue d'agiter les débats politiques. Plusieurs recours ont été déposés devant la cour constitutionnelle contre des proches du pouvoir qui ont laissé penser que le président Patrice Talon pourrait faire un troisième mandat.

En 2026, Patrice Talon va boucler son deuxième mandat. Le président de la République béninoise n’entend pas en briguer un troisième. S’il a été obligé de le redire, c’est parce qu’au Bénin, un adepte du Fâ a cru recevoir un message des divinités pour le maintien du président actuel au pouvoir. (Source VOA Afrique)

La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, à nouveau frères ennemis

Tout sépare aujourd’hui le président ivoirien, allié des Occidentaux, et le chef de la junte burkinabée, nouveau partenaire de Moscou. Pourtant, les deux hommes ont de nombreux intérêts communs, à commencer par la lutte contre les groupes djihadistes.

En seulement deux ans, la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso est devenue la plus inflammable d’Afrique de l’Ouest. Dans une région divisée entre les Etats dirigés par des militaires putschistes et des civils, elle fait figure de ligne de démarcation où chaque incident menace de dégénérer en véritable crise. (Source Lemonde Afrique)

Libye : Chaker Mefteh nommé entraîneur de Khaleej Syrte

Le nouvel entraîneur de Khaleej Syrte, Chaker Mefteh, âgé de 67 ans, a dirigé plusieurs clubs en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Spécialiste du football maghrébin, il est connu pour sa rigueur tactique et son approche pragmatique du jeu.

Mefteh possède une expérience en championnat libyen, ayant dirigé l’Olympique de Zawiya. Il a également entraîné en Arabie saoudite avec An-Najma et Al-Kawkab, ainsi qu’en Jordanie avec That Ras SC. (Source apanews)

Niger : des travaux pour adopter la charte et la durée de la transition

Le général Abdourahamane Tiani a lancé le 15 février 2025 des assises nationales de cinq jours à Niamey, visant à déterminer la durée de la transition politique après le coup d’État de juillet 2023. Plus de 700 participants sont réunis dans un contexte politique complexe, marqué par la suspension des partis politiques et le retrait du Niger de la Cedeao

18 mois après l’arrivée des militaires au pouvoir au Niger, le général Abdourahamane Tiani a ouvert, le 15 février 2025, à Niamey, les travaux des assises nationales pour la refondation de la Nation. Durant cinq jours, quelque 716 participants, dont des ex-chefs d’Etat, des diplomates, des personnalités politiques, des autorités traditionnelles et des acteurs de la société civile vont échanger afin de définir la durée de la transition et d’adopter une Charte censée régir cette période transitoire. (Source Africa24)