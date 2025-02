Algérie: Tour d'Algérie 2025 - Hamza Amari (Team Madar Pro-Cycling) remporte le Tour

Hassi Messaoud — Le coureur algérien Hamza Amari (Team Madar Pro-Cycling) s'est adjugé le Tour d'Algérie cycliste (TAC-2025), lors de la dernière étape courue mardi entre Ouargla et Hassi Messaoud sur une distance de 83.5 km, et remportée par son compatriote et coéquipier, Hamza Yacine.

Au classement général du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2025), Amari termine au classement général, en 32 heures 54 minutes et 33 secondes, devant lors Rutger Wouters (Belgique - FRE) en 32h 54:44 et l'autre algérien Youcef Reguigui (Team Madar Pro-Cycling) en 32h 54:50.

La 10e et dernière étape (Ouargla-Hassi Messaoud) est revenue à Hamza Yacine (Team Madar Pro-Cycling) qui a franchi la ligne d'arrivée en 2 heures 01 minute et 42 second, devant Gidich Yevgeniy (China Glory-Mentech) et Maekele Milkiyas (Equipe nationale Erythrée), crédités tous du même temps.

A l'issue de cette dernière étape, Hamza Amari (Algérie - MPT) remporte le maillot jaune,Yacine Hamza prend le maillot vert du meilleur sprinter, le rouge du meilleur algérien, et le bleu du vainqueur de l'étape.

Le maillot à pois du meilleur grimpeur revient à l'Algérien Reguigui, celui du meilleur espoir U23 (blanc), à l'Algérien Mimouni Oussama (sélection développement), alors que Baguara Lucas (Techniques Inamilia/Italie) a pris le maillot Orange.

Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'Union cycliste internationale (UCI), le Tour d'Algérie 2025 et les trois Grands Prix, placés sous le contrôle d'un collège de commissaires de course, présidé par le Belge Patrick Demunter.