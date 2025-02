Algérie: Attaf reçu à Maputo par le président de la République du Mozambique

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a été reçu, mardi à Maputo, par le président de la République du Mozambique, M. Daniel Francisco Chapo, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue dans ce pays frère, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, "M. Attaf a transmis au président Daniel Francisco Chapo, les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et lui a renouvelé ses sincères félicitations à l'occasion de son élection à la présidence du pays, ainsi que ses vœux de succès et de réussite dans l'accomplissement de ses hautes fonctions", précise le communiqué.

Le ministre a fait part au président du Mozambique de "la volonté du Président Abdelmadjid Tebboune d'œuvrer de concert avec lui pour donner un plus grand élan aux relations d'amitié et de solidarité historiques entre les deux pays, afin de promouvoir la coopération bilatérale à des perspectives plus larges", ajoute la même source.

Cette rencontre a permis "d'aborder les différents axes et dimensions des relations privilégiées entre l'Algérie et le Mozambique, et d'examiner les moyens à même de maintenir la dynamique positive qui les caractérise, au diapason de la forte volonté qui anime les dirigeants des deux pays visant à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines et à intensifier la coordination conjointe à différents niveaux", conclut le communiqué.