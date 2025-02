Algérie: Energies renouvelables - Yassaâ examine à Koweït les opportunités de coopération avec le ministre koweïtien de l'Electricité et de l'Energie renouvelable

ALGER — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Nourredine Yassaâ a eu, mardi à Koweït, des entretiens avec le ministre de l'Electricité, de l'Eau et de l'Energie renouvelable de l'Etat du Koweït, Mahmoud Busheri, autour des perspectives de coopération entre les deux pays dans les domaines des énergies nouvelles et renouvelables, indique un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Ces entretiens se sont déroulés en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Koweït, et ce dans le cadre de la participation de M. Yassaâ aux travaux de la 24e réunion du Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (RCREEE), qui se tient à Koweït, les 18 et 19 février.

La rencontre a porté sur l'état et les perspectives de coopération bilatérale entre l'Algérie et le Koweït dans le secteur de l'énergie, en focalisant sur les énergies nouvelles et renouvelables et l'efficacité énergétique, ajoute la même source.

A cette occasion, les deux parties "se sont félicitées du niveau actuel des relations bilatérales, réitérant leur engagement à renforcer la coopération commune, notamment à travers l'échange d'expertises et d'expériences et le développement des programmes de formation dans ce domaine".

Lors des entretiens, M. Yassaâ a passé en revue "les progrès réalisés par l'Algérie dans le domaine des énergies renouvelables, mettant en avant le programme national ambitieux de développement des énergies solaire, éolienne et de l'hydrogène vert".

Dans ce cadre, M. Yassaâ a affirmé que "l'Algérie aspire à devenir un hub pour l'énergie propre, à la faveur de ses projets pionniers visant à réaliser une transition énergétique durable et à renforcer la coopération internationale en la matière", a conclu le communiqué.