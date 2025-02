Algérie: Hidaoui souligne l'importance de la culture entrepreneuriale auprès des jeunes

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a affirmé l'importance d'inculquer la culture entrepreneuriale aux jeunes, notamment les étudiants pour être au diapason de la nouvelle orientation du pays.

Dans son allocution à l'occasion de la cérémonie du lancement de la 3e édition du concours national "un étudiant-une start-up" abritée, lundi, par l'Ecole supérieur d'hôtellerie et de restauration à Ain Benian (Alger), M. Hidaoui s'est félicité de cette initiative parrainée par plusieurs secteurs ministériels, laquelle "représente l'un des aspects positifs et sérieux du mouvement estudiantin", en synergie avec "la nouvelle orientation du pays visant à inculquer la culture entrepreneuriale aux jeunes, à travers l'encouragement des start-up et des petites et moyennes entreprises (PME)".

"L'Université algérienne a imprimé une dynamique et donné une valeur ajoutée à cette orientation, par des milliers de projets et de sociétés créés par les établissements de l'enseignement supérieur grâce à la conjugaison des efforts des différents secteurs, comme le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises qui a contribué à la création d'un environnement favorable à la prise en charge des énergies juvéniles innovantes et prometteuses", a-t-il ajouté, saluant dans ce contexte "l'interaction des étudiants issus de différentes wilayas du pays avec ce concours".

Le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Saghour, a estimé que le lancement de cette 3e édition du concours "traduit la réalité de l'innovation et de la créativité aussi bien des étudiants que des jeunes", réaffirmant "la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur à soutenir toute activité innovante dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation".

De son côté, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Nourredine Benbraham, a souligné l'importance de cette initiative louable qui "ouvre la voie à des millions de jeunes pour concrétiser leurs idées en projets", souhaitant "la mise en oeuvre d'une action commune entre l'ONSC et le ministère de la Jeunesse dans le but d'élargir l'accès des jeunes à ces projets".

Dans ce contexte, le président de l'Organisation nationale des étudiants libres (ONEL), Riad Boukhebla a affirmé que le succès de ce concours était le fruit de la coopération constante entre les différentes institutions gouvernementales, le secteur privé et les organisations estudiantines.