Algérie: Mascara - Le centre de torture d'Aïn Faras, témoin de l'atrocité des crimes perpétrés par la France coloniale

MASCARA — Le centre de torture d'Aïn Faras, commune de la wilaya de Mascara, rappelle à ce jour les souffrances et atrocités subies par les Algériens entre ses murs, témoins indélébiles des crimes perpétrés par la France coloniale durant la glorieuse Guerre de libération nationale.

Le Centre a été édifié fin 1956 sur une superficie d'un hectare, dans une ferme d'élevage de chevaux et ce, à la demande de colons pour torturer les détenus, que ce soit des moudjahidine de l'Armée de libération nationale (ALN) ou des habitants des zones rurales, a expliqué la direction des Moudjahidine et des Ayants-droit. L'établissement de sinistre mémoire est constitué de fosses qui faisaient office de cellules et quatre tours de contrôle.

Le moudjahid Boudjelal Abdelkader (86 ans), toujours affecté par les souffrances qu'il a endurées dans le centre de torture, appelé Ferme Ghislain, a partagé avec l'APS les effroyables moments passés dans ce sinistre endroit. "L'état des murs des cellules du centre reflète la laideur des méthodes cruelles utilisées par les forces de l'armée coloniale française et les colons pour torturer des détenus", a-t-il déclaré.

Il se souvient avec douleur du jour où lui et des moudjahidine de l'ALN ont été jetés dans une fosse profonde et sombre avant d'être aspergés d'eau froide pendant toute une journée, puis transférés, le lendemain, dans une cellule où les gémissements des détenus torturés retentissaient, pour les terroriser pendant qu'ils attendaient leur tour.

Indiquant avoir été détenu en 1957, pendant six mois, durant lesquels il a été soumis aux pires tortures, il a déploré l'assassinat de 65 martyrs, des civils algériens, en une seule nuit dans une fosse du centre.

A son tour, le moudjahid Kouider Boutiba (87 ans) n'a pas pu oublier les périodes difficiles qu'il a traversées dans le centre d'Aïn Faras, où les conditions de détentions étaient inhumaines et les prisonniers enduraient les pires sévices, avec notamment le feu et l'électricité comme moyens de torture. Les prisonniers étaient, durant leur torture, suspendus et battus.

"De nombreux moudjahidine et habitants des zones rurales environnantes ont été tués et brûlés dans le centre et leurs corps jetés dans un puits mitoyen", a-t-il relevé, précisant que "l'objectif des officiers de l'armée française et des colons, qui ont torturé de manière ignoble les détenus lors des interrogatoires, était d'intimider les habitants de la région, où se trouvaient des soldats de l'ALN, notamment dans la zone 4 de la wilaya V historique".

Notant avoir été emprisonné dans ce centre pendant plus d'un an, au cours duquel il a vécu "un enfer indescriptible", le vaillant moudjahid a expliqué que durant sa détention ses proches ignoraient tout de lui. "Plusieurs familles de détenus ne connaissaient pas le lieu de détention de leurs enfants ou le sort qui leur était réservé", a-t-il poursuivi.

Ferme Ghislain...torturer les Algériens pour protéger les "biens" des colons

Pour sa part, la chercheuse spécialisée dans l'histoire de la glorieuse Guerre de libération, Nour El Houda Boudissa, a affirmé que le centre de torture Ferme Ghislain a été utilisé par l'armée coloniale comme moyen barbare de protéger les "biens" des colons.

L'historienne a souligné que les forces d'occupation française ont satisfait une revendication des colons de la région, à savoir la création d'un centre de torture dans la ferme du colonisateur Ghislain d'élevage de chevaux, pour "la protection de leurs biens (les colons)".

Elle a souligné que les colons, qui occupaient des terres agricoles dans plusieurs zones de la région, avaient insisté pour créer ces centres, surtout après l'incendie des fermes de colons, le 22 septembre 1956, dans la région de Tighenif.

Mme Boudissa a expliqué que les méthodes odieuses de torture contre les détenus algériens à l'intérieur du centre étaient pratiquées par des officiers de l'armée coloniale française, ainsi que par des colons, notant qu'au cours des trois dernières années, une recherche sur terrain a été menée sur ce sujet, en s'appuyant sur les témoignages des moudjahidine qui avaient été détenus dans ce centre.

Elle a ajouté que ce centre a été témoin de l'incarcération d'environ 120 moudjahidine et d'un certain nombre d'habitants des zones rurales voisines, appelant les chercheurs et tout citoyen porté sur l'histoire de la glorieuse Guerre de libération, ainsi que les médias nationaux, à s'intéresser à ces vestiges, qui sont autant de preuves des crimes odieux commis par l'armée d'occupation française contre les Algériens, pendant la Guerre de libération, à travers la réalisation d'études historiques scientifiques spécialisées, de reportages audiovisuels et de documentaires sur le sujet.