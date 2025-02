Algérie: Les wilayas de l'Est du pays célèbrent la journée nationale du chahid par diverses activités

CONSTANTINE — Les wilayas de l'Est du pays ont commémoré mardi la journée nationale du chahid (18 février) par le recueillement à la mémoire des martyrs et la tenue d'expositions et conférences sur la lutte du peuple algérien pour arracher sa liberté et son indépendance.

Dans la wilaya de Constantine, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga a présidé la cérémonie de recueillement au cimetière des chouhada du 7ème km à Ain Smara et a suivi un exposé sur l'opération de réhabilitation de 9 cimetières de chouhada dans la wilaya avant d'inaugurer à Ouled Rahmoune une place publique baptisée des noms de chouhada avant d'assister à plusieurs activités dont une conférence accueillie par l'université Emir Abdelkader des sciences islamiques.

La veille, le long-métrage retraçant la vie et le combat du moudjahid et héro de la révolution, Zighoud Youcef, a été projeté en avant-première à la salle des spectacles Ahmed-Bey de Constantine, en présence du ministre des Moudjahidine.

A Khenchela, le wali Salim Harizi a présidé la remise de quatre ambulances aux établissements hospitaliers des communes de Babar, d'El Hamma, d'Ouled Rechache et de Bouhmama et le lancement d'une campagne de don de sang par les travailleurs de la wilaya avant de donner à la nouvelle ville Mustapha Benboulaïd le coup de départ de la phase communal du cross de la jeunesse et des collectivités locales.

A Ouled Djellal, le wali Abderrahmane Dehimi a présidé au siège de la wilaya la remise de 6 ambulances et 3 véhicules de transport de médicaments et de vaccination et a donné le coup de départ à la course de la jeunesse et des collectivités locales depuis la commune de Chaïba avant de d'honorer dans la commune de Doucène les moudjahidine Abdelhafid Laaouad et Mohamed Cherouane et les veuves des chouhada Djelloul Ahmed et Brahimi Aïssa.

Dans la wilaya de Skikda, le wali Saïd Akhrouf a inauguré une annexe communale à la cité Chelabi Boustil à Talezza dans la commune de Collo où il a également présidé la baptisation de la cité 312 logements AADL, dénommée "18 février" et a inauguré une cantine scolaire à l'école primaire Khaledi Mohamed dans la commune de Cheraïa.

Il a également présidé la mise en service du réseau d'alimentation en électricité de 187 foyers à El Arka dans la commune de Béni Zeid et le raccordement au réseau de gaz naturel de 373 foyers aux cités Bousbah et Ain Zebda dans la commune de Collo.

A Guelma, le wali, Houria Aggoune a présidé la mise en service du réseau d'approvisionnement en gaz naturel de 53 foyers à mechta Boudjehine dans la commune de Guelat Bousbaa et à l'inauguration d'une salle de soins dans la même commune avant de rendre visite au moudjahid Mazouz Bouchahed âgé de 83 ans et la veuve du chahid Amar Zeyou âgée de 87 ans.

L'occasion a été marquée également par l'inauguration d'une piscine de proximité baptisée du nom du feu moudjahid Zaïdi Amar au POS Sud de Guelma avant la mise en service du réseau d'eau potable de la mechta El Karkara dans la commune de Medjez Amar et la remise au siège de la wilaya d'ambulances et de camions à bennes tâsseuses pour plusieurs communes.

Le wali de Tébessa, Ahmed Belhaddad a posé la première pierre d'un projet de réalisation de 60 logements publics locatifs dans la commune d'El Ma Labiod, a inspecté le chantier de 20 autres unités de même type et a lancé les travaux de réalisation d'un centre de proximité de stockage de céréales d'une capacité de 50.000 quintaux qui s'ajoute à 8 centres similaires (400.000 quintaux) retenus pour la wilaya.

A Oum El Bouaghi, le wali Benabdallah Chayeb qui a présidé une cérémonie en l'honneur de la famille révolutionnaire dans la commune de F'kirina, a donné le coup de départ de la course de la jeunesse et des collectivités locales et a mis en service un complexe sportif de proximité dans la même collectivité locale.

Le chef de l'exécutif local a remis aussi à l'occasion des actes de concession agricole de trois unités de production dans le cadre des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant d'intégrer les fermes pilotes dans le processus de production nationale.

A Batna, le wali Mohamed Benmalek a inspecté dans la commune de Ghassira les travaux de réhabilitation du cimetière des chouhada et a mis en service le projet de raccordement au réseau d'électricité de 181 foyers à Kef Laarous avant d'inaugurer une école coranique à Tifelfel et l'aménagement urbain de la cité Amar Benrahmoune.

A Annaba, le wali, Abdelkader Djellaoui a lancé les travaux de l'opération d'éclairage public à l'énergie solaire le long de la route entre Bouzizi et Edough dans la commune montagneuse de Séraïdi et de la campagne de reboisement de la localité de Bouzizi avant de donner le coup d'envoi des travaux d'aménagement urbain de Bouhadada dans la même commune.

L'occasion a donné lieu à la tenue d'une exposition de photos et à la remise des prix aux lauréats du concours de dessin sur les chouhada de l'Edough à Annaba ainsi qu'à l'inauguration d'une salle omnisports à la nouvelle ville Draa Errich et la mise en service d'un bureau de poste dans la commune d'El Bouni.

Les autres wilayas de l'Est du pays ont célébré la journée nationale du chahid par l'organisation de conférences sur la révolution libératrice et l'inauguration d'équipements publics.