Algérie: La Radio algérienne dévoile son programme spécial ramadhan

ALGER — La Radio algérienne a dévoilé sa nouvelle grille de programmes radiophoniques riches et variés, prévus à travers ses chaînes nationales, thématiques et stations régionales, durant le mois sacré du Ramadan 2025, indique un communiqué de la Direction générale de cet établissement public.

La Radio algérienne précise que ces nouveaux programmes aux contenus "riches" et "variés", concoctés spécialement pour le mois de ramadhan, visent notamment à contribuer à "l'accompagnement des efforts des pouvoirs publics et des différents chantiers lancés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans divers secteurs pour répondre, au mieux, aux attentes des citoyens...".

Ce catalogue inclut des programmes abordant plusieurs aspects liés à la vie social, en particulier, la solidarité, la sensibilisation contre le gaspillage et la lutte contre les pratiques commerciales illégales, selon la même source.

Cette grille reflète également l'"étroite" collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, pour "sensibiliser, consolider et consacrer les valeurs véhiculées par le mois sacré et accompagner les différentes activités des mosquées, des écoles coraniques et des zaouïas pour préserver les valeurs fondamentales du peuple algérien et son référent religieux", ajoute-t-on.

Les programmes, prévus durant tout le mois de ramadhan, font place aussi à des thèmes liés notamment à la santé nutritionnelle, à la prévention des accidents de la circulation et domestiques et à la lutte contre les fléaux sociaux, outre les programmes destinés aux jeunes, des concours et des émissions de divertissement en plus des programmes dédiés à l'accompagnement du mouvement culturel et artistique et la valorisation du patrimoine culturel algérien dans sa pluralité et sa diversité.

Ainsi, la Chaine I propose à ses auditeurs "Ghida'ouk fi ramadhan (Ta nutrition durant le ramadhan) et "Tabak wa adwak" (Plat et saveurs), tandis que la Chaîne II d'expression amazighe, diffusera un programme de solidarité dédié aux enfants atteints de cancer à travers quatre wilayas (Constantine, M'sila, Béchar et Alger). La Chaîne III présente, pour sa part, des rubriques et émissions interactives notamment "Dar darakoum", "mâa Lahbab" et "Saha ftourkum".

La grille fait place également à des programmes de proximité qui seront diffusés à travers les stations locales de la Radio algérienne à l'instar de la Radio régionale de Tipasa qui consacre une émission socioculturelle intitulée "Rihet ramdhan", la Radio de Constantine avec "Rahbet Essa'imin" qui aborde des questions du quotidien des citoyens, tandis que la Radio d'Oran propose un concours intitulé "Le grand gagnant".

La Radio d'Ain Defla mettra, de son côté, en lumière la richesse et la diversité de la cuisine algérienne à travers une émission intitulée "Votre cuisine".

La Radio "El Bahja", propose, pour sa part, plusieurs émissions comme "Le consommateur", "Votre santé, une couronne sur votre tête", et "El Mahrousa", tandis que la Radio thématique Saint Coran diffusera "Famille et éducation" et "Achbal el Qoran" et la Radion "Jil FM" avec "Sal Al-Tabib", "Kounek chef", "Dima M'lah" et d'autres émissions et rubriques adaptées aux goûts des auditeurs durant le mois de ramadhan.