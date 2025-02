Algérie: Signature d'un accord de coopération et d'un mémorandum d'entente entre les ministères de l'Enseignement supérieur et de l'Environnement

ALGER — Un accord de coopération et un mémorandum d'entente ont été signés, mardi à Alger, entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie, en vue de valoriser les produits de la recherche scientifique dans le domaine de l'environnement et permettre aux étudiants de transformer leurs projets innovants en micro-entreprises.

A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari et la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Mme Nadjiba Djilali, ont coprésidé la cérémonie de la signature de l'accord de coopération ayant regroupé six centres de recherches, relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et le Centre national des technologies de production plus propres (CNTPP), relevant du ministère de l'Environnement.

Quant au mémorandum d'entente, il porte sur la création d'un groupement économique entre cinq (5) filiales de centres de recherche relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et du CNTPP.

S'exprimant à cette occasion, M. Baddari a souligné que cette coopération entre les deux secteurs tendait à "renforcer le rôle économique de l'université et à raffermir sa relation avec son environnement socioéconomique, notamment concernant la protection de l'environnement".

De son côté, Mme Djilali a mis en exergue l'importance de cette "coopération stratégique", à même de valoriser les produits de la recherche scientifique en matière de développement de l'environnement, et de permettre aux étudiants de transformer leurs projets innovants en micro-entreprises, en appui aux efforts nationaux, pour faire face aux défis environnementaux croissants, notamment à travers le renforcement des technologies propres".

Par ailleurs, M. Baddari s'est rendu à l'Université de la Formation continue (UFC) à Dely Brahim (Alger), où il a présidé la cérémonie de baptisation de cet établissement scientifique du nom du chahid "Didouche Mourad", à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale du Chahid, le 18 février.

Après avoir évoqué le parcours de lutte du martyr Didouche Mourad, M. Baddari, a appelé les étudiants à s'inspirer du parcours et des sacrifices des artisans de la glorieuse Révolution du 1er Novembre pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie.

Le recteur de l'UFC, M. Yahia Djaafri, a, quant à lui, présenté un exposé sur les projets liés à la promotion de l'activité de l'université, notamment en ce a trait à la numérisation et à la qualité de l'enseignement, en vue de s'adapter aux évolutions dans le domaine.