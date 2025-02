Algérie: Ligue 2 amateur (20e journée) - L'ES Ben Aknoun et le RCK en danger, le MB Rouissat pour conserver son avance

ALGER — Le leader du groupe " Centre-Ouest ", l'ES Ben Aknoun, et son poursuivant direct, le RC Kouba, effectuent des déplacements difficiles pour affronter respectivement le CR Temouchent et le WA Mostaganem, alors que le leader du groupe "Centre-Est", le MB Rouissat et son dauphin l'USM El Harrach, seront en mission distincte, à l'occasion de la 20e journée de la Ligue deux de football amateur, prévue mercredi à (14h00).

Dans le groupe Centre-Ouest, l'ES Ben Aknoun (45 pts), qui veut prolonger sa belle série de victoires, croisera le fer avec le CR Temouchent (14e, 22pts), qui cherche de son côté à effacer ses derniers revers, dans un rendez-vous qui s'annonce difficile pour les coéquipiers du capitaine Abderrahmane Hachoud.

La même tâche attend le RC Kouba, qui veut rester dans le sillage du leader, lorsqu'il affrontera une équipe du WA Mostaganem (8e,24 pts), qui altère le bon et le moins bon depuis le début de la saison.

Le NA Hussein Dey (4e, 25pts), qui n'est qu'à trois longueurs de la zone dangereuse, recevra le RC Arbaa (11e place, 22pts), directement menacé de relégation et qui cherchera à effacer sa récente défaite à domicile face à la JS El Biar (1-2).

Le Nasria est tenu de renouer avec la victoire, qui lui fait défaut depuis 6 journées (5 en championnat et 1 en coupe), sa dernière victoire remontant à décembre 2024 contre le MCB Oued Sly (2-1), tandis que El-Amal n'a plus gagné depuis 4 journées, et un faux pas compliquerait encore plus sa situation, il faut donc s'attendre à une bataille sans merci lors de cette confrontation.

Les autres équipes concernées par la relégation s'affronteront directement ou indirectement, avec notamment un match qui promet beaucoup entre le SKAF Khemis Miliana (11e, 22 pts) et l'US Bechar Djedid (10e place, 23pts).

Les deux derniers du classement, le SC Mechria (11pts) et le MCB Oued Sly (17 pts), tenteront de se relancer dans la course au maintien en recevant le MC Saïda (8e, 24e pts) et la JSM Tiaret (4e, 25e pts), deux adversaires également en quête de points pour rester hors de danger.

-- Groupe Centre-Est : sérieux test pour le MB Rouissat, El Harrach pour garder l'espoir --

Dans le groupe Centre-Est, bien que le leader du classement, MB Rouissat (47 pts), ait creusé l'écart de sept points avec son poursuivant l'USM El Harrach, il aura fort à faire pour tenter de maintenir son avance sur son concurrent direct, lors de son déplacement à Chelgoum El-Aïd pour affronter l'équipe locale, qui occupe la dixième place avec 25 points, et qui doit impérativement l'emporter pour s'éloigner de la zone de relégation, ce qui rendra la tâche difficile au leader qui aspire à consolider davantage son matelas de points en tête de classement.

La tâche du poursuivant, l'USM El Harrach (40 pts), s'annonce moins difficile face au CA Batna (6e place, 26 pts), où les coéquipiers du gardien Faouzi Chaouchi aspirent à gagner et attendre d'éventuelle "bonnes nouvelles" de Chalghoum en cas de faux pas du leader le MB Rouissat, afin de réduire l'écart en attendant la suite de la compétition.

En revanche, la lutte sera intense entre les quatre équipes concernées par la relégation, qui se rencontreront lors de cette journée, puisque la lanterne rouge l'US Souf (8pts) compte sur la réception de l'autre équipe menacée, la JSM Bordj Menaiel (14e place, 17pts), pour la battre et maintenir une lueur d'espoir malgré la complexité de la tâche de survie, alors que les visiteurs seront tenus de se racheter de leur récente défaite à domicile en exploitant la situation difficile de son adversaire .

Dans un autre match pour éviter la relégation, l'RB Ouargla (13e, 21pts) sera en quête d'une victoire en accueillant l'avant-dernier, l'Olympique Magrane, afin de creuser l'écart avec la zone rouge.

Le MO Constantine (6e, 26pts) et l'USM Annaba (3e, 35pts) s'affronteront dans le match au sommet de cette 20e journée. Les Constantinois chercheront à effacer leur récente défaite face au leader, tandis que les gars de "Bouna" tenteront de confirmer les résultats positifs enregistrés lors des trois dernières journées.

Il est à noter que le seul match qui se jouera sans public sera celui qui opposera le CR Temouchent et l'ES Ben Aknoun, dans le groupe "Centre-Ouest ", en raison de la sanction infligée par la LNFA.