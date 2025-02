Algérie: Commerce extérieur - Ouverture d'une nouvelle ligne de transport de fret aérien entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite

ALGER — Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé, mardi à Alger, l'ouverture d'une nouvelle ligne de transport de fret aérien destinée à l'exportation entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite, dans le cadre d'une batterie de mesures annoncées pour soutenir les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'exportation.

Lors d'une journée d'information sur "l'action interministérielle, un fondement essentiel pour le soutien aux exportations", M. Sayoud a précisé qu'en plus de l'ouverture de l'exportation des marchandises vers l'Arabie Saoudite, il sera procédé, mars prochain, à l'activation de la commission de transport algéro-saoudienne pour renforcer la coopération dans le domaine du transport entre les deux pays.

Par ailleurs, le ministère des Transports oeuvre à l'ouverture d'une ligne de transport de fret maritime reliant l'Algérie à Doha (Qatar), via la Tunisie, la Libye, l'Egypte et l'Arabie Saoudite, selon le ministre, qui a indiqué que cette ligne "pourrait être lancée l'été prochain", sachant que le travail est en cours pour définir les ports où les navires feront escale et ajuster les aspects techniques.

Le ministère s'emploie également à dynamiser la ligne maritime vers Nouakchott et Dakar, ayant vu effectué "11 voyages depuis son lancement (en 2022)".

En vue de développer l'activité portuaire, notamment dans les grands ports, M. Sayoud a fait état du lancement d'une opération d'importation d'équipements d'une valeur de 200 millions USD, soulignant que les premiers équipements sont déjà arrivés dans plusieurs ports.

Il a également annoncé la relance de l'activité d'exportation par route vers les destinations africaines, conformément à l'accord conclu entre le groupe Logitrans et le Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE).

Ainsi, le groupe affectera des camions pour transporter les produits vers les marchés africains, fournira des conteneurs frigorifiques pour l'exportation des marchandises et des produits agricoles frais et périssables, et mettra les différentes bases logistiques à la disposition des exportateurs en vue de préparer leurs marchandises destinées à l'exportation.

Le ministre a, en outre, annoncé le lancement de la mise en oeuvre du système douanier de transit simplifié terrestre et aérien (DSTR et DST), à l'effet de prendre en charge l'ensemble des questions liées au chargement et au transport des marchandises destinées à l'exportation à travers toutes les wilayas du pays.

De son côté, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Mohamed Boukhari a rappelé les efforts de l'Etat dans la promotion des exportations hors hydrocarbures, dont la prise en charge par le biais du fonds dédié à la promotion des exportations, de 50 % des frais de transport terrestre intérieur et international pour les produits destinés à l'exportation.

Selon le nouveau dispositif de compensation en faveur des exportateurs, l'Etat, à travers le Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE), prend en charge 50 % des frais de transport aérien international, quelle que soit la distance, a ajouté M. Boukhari.

Le champ d'action a été élargi conformément à l'accord conclu entre le FSPE et Air Algérie Cargo, en vue de faciliter le chargement des marchandises destinées à l'exportation vers diverses destinations internationales, a-t-il précisé.

Aéroport Houari Boumediene : ouverture d'un bureau de service aux exportateurs, exportation de la première cargaison de produits agricoles vers l'Arabie Saoudite

Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Youcef Cherfa a souligné que l'Algérie dispose d'un excédent de nombreux produits agricoles exportés à des prix compétitifs, précisant que le secteur agricole s'engage à approvisionner le marché local "régulièrement", outre l'exportation.

Le président du CREA, Kamel Moula, a, de son côté, salué ce qu'il a qualifié de "décision historique", relative à l'adoption du système de travail 24/24H au niveau des ports, appelant les banques à leur emboiter le pas, à travers l'ouverture de leurs agences les samedis.

Au niveau de l'Aéroport international Houari Boumediene, les ministres et les délégations les accompagnants, ont procédé à l'ouverture d'un bureau de liaison commerciale et d'un service destiné aux exportateurs, au terminal Ouest (T4), qui sera opérationnel 7/7J, en vue de renforcer la communication avec les exportateurs, et fournir les informations sur les produits et services de fret.

A cette occasion, le coup d'envoi de l'exportation de la première cargaison de produits agricoles vers le Royaume d'Arabie saoudite, et des marchandises vers Montréal (Canada), a été donné.

Par ailleurs, au siège du groupe Logitrans, une nouvelle agence commerciale dédiée aux exportateurs a été inaugurée, outre le lancement de l'exportation de marchandises vers la Mauritanie et la Tunisie.

L'événement a été rehaussé par la présence du Conseiller auprès du président de la République, chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle et de l'import-export, Kamel Rezig, ainsi que des représentants du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, et des douanes.

L'événement a également été marqué par la présence de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Amin Abderrahmane Said-Abdessameud, de l'ambassadeur de Mauritanie en Algérie, Sidi Mohamed Ould Mohamed Abdellahi, de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Al-Bassiri, du Président-Directeur Général d'Air Algérie, Hamza Benhamouda, du PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), Mokhtar Said Mediouni, et du directeur général de l'AAPI, Omar Rekkache, ainsi que de représentants d'associations professionnelles et d'opérateurs économiques.