Ile Maurice: L'ambassadeur Henry Jardine rassure face aux craintes sur Trump

En attendant que les directives de la nouvelle équipe d'administrateurs de la Maison-Blanche prennent forme dans les ambassades, Henry Jardine, l'ambassadeur américain à Maurice, multiplie les efforts avec l'aide de ses partenaires, pour solidifier les relations entre les États-Unis et Maurice. «La politique que les États-Unis vont poursuivre à la suite de l'élection de Donald Trump comme son président ne sera jamais une posture à sens unique et exclusive, même si un accent particulier a été mis au niveau de la sûreté, la sécurité et de la prospérité de notre pays.» Telle est l'assurance donnée par Henry Jardine, le 14 février, lors d'un échange avec la presse à la suite d'une rencontre informelle en sa résidence à Vacoas, avec les membres de l'American Chamber of Commerce (AMCHAM).

«Rien ne justifie une quelconque forme de crainte dans les relations que les États-Unis vont avoir avec ses partenaires dans le sillage de l'élection de Monsieur Donald Trump. Jamais cette posture ne signifie que les États-Unis se permettront d'aller au-delà des orientations qui ont façonné les relations, tant commerciales qu'économiques, avec ses partenaires. II n'est un secret pour personne que chaque pays défend ses intérêts. Il faut placer la posture de Monsieur Donald Trump comme une indication de la volonté des États-Unis de tirer le maximum de profits que des opportunités d'affaires sont susceptibles de concrétiser», a-t-il ajouté.

Cependant, une déclaration des dirigeants de l'AMCHAM sur leur site démontre que la posture de Donald Trump, tant sur le plan commercial que sur le plan économique, a pour origine les préoccupations réelles des acteurs de ce secteur, qui sont en contact avec des faits irréfutables. Comme indiqué dans le document intitulé The Growth and Opportunity Imperative for America : «Pour créer l'avenir que nous voulons et que la prochaine génération mérite, nous appelons les décideurs politiques à poursuivre des politiques qui stimuleront considérablement la croissance de l'Amérique. (...) Une croissance économique soutenue améliore la qualité de vie globale de tous, augmente les revenus, élargit les opportunités, favorise l'innovation et renforce notre nation. Les avantages de la croissance sont évidents, mais la voie vers une croissance renouvelée est trop souvent négligée. À l'AMCHAM, nous pensons que l'Amérique a besoin d'un impératif de croissance et d'opportunités - une priorité nationale, motivée par les gens grâce à l'innovation et à la productivité et encouragée par des politiques publiques solides.»

Henry Jardine a toutefois reconnu : «Il est normal que la mise en application des nouvelles orientations va prendre du temps avant de se manifester. Le nouveau secrétaire d'État se concentre sur ses déplacements à l'étranger. Il ne dispose pas d'un sous-secrétaire ou d'un assistant pour le soutenir dans l'exercice de sa mission. Qu'à cela ne tienne. Mon souhait est que nous allons assister à la mise en place des programmes d'échanges entre les dirigeants et les hauts fonctionnaires des deux pays. Les États-Unis ont d'excellentes relations avec Maurice. J'espère que le cadre autour duquel s'articulent les relations entre les deux pays va favoriser le même dynamisme que dans le passé.»

Lors de cette rencontre, Henry Jardine s'est présenté non seulement comme l'ambassadeur des États-Unis à Maurice mais aussi comme un ambassadeur de Maurice auprès des hommes d'affaires américains. Il a aussi dit que s'il devait prodiguer un conseil aux hommes d'affaires américains, qui voulaient explorer les opportunités d'affaires entre les continents asiatique et africain, il leur conseillerait volontiers de choisir Maurice comme base d'opération.