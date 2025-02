Soudan: Al-Burhan a publié une décision pour former un comité chargé de superviser son initiative visant à soutenir les familles touchés par la guerre

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a publié mardi une décision visant à former un comité pour superviser l'initiative du président du Conseil Souverain, commandant en chef des forces armées, pour soutenir les familles des martyrs, les nécessiteux et les déplacés touchés par la guerre, dirigé par le ministre de la Défense et le ministre de la Culture et de l'Information en tant que président suppléant, et la commissaire à l'aide humanitaire en tant que membre et rapporteur.

Le Comité aura les tâches et compétences suivantes:

1/ Superviser l'initiative du Président du Conseil de Souveraineté, Commandant en Chef des Forces Armées, visant à soutenir les familles des martyrs, les nécessiteux et les déplacés affectés par la guerre.

2/ L'initiative s'appellera (Main dans la main) et le slogan sera (Santé d'une patrie).

3/ Coordonner avec toutes les institutions étatiques et le secteur privé pour fournir le financement nécessaire pour contribuer à alléger les souffrances des familles des martyrs et des personnes touchées par la guerre.

4/ Organiser les priorités d'appui après avoir réalisé l'inventaire et l'enquête auprès des bénéficiaires.

5/ Mettre en place un mécanisme de distribution flexible pour inclure tous les Soudanais au pays et à l'étranger.

6/ Le Comité a le droit de requérir l'assistance de toute personne qu'il juge appropriée pour l'aider à accomplir sa tâche.

Le comité soumet des rapports périodiques sur les résultats de ses travaux et de ses procédures au Président du Conseil de souveraineté de transition.

Le Président, les membres du Comité et les autorités compétentes sont priés de mettre en oeuvre cette décision.