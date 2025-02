Angola: Josefa Sacko plaide pour une augmentation de 15 milliards de dollars pour le changement climatique

Addis — La commissaire sortante de l'Union africaine, Josefa Correia Sacko, a appelé à une augmentation d'au moins 15 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour que le continent africain renforce sa capacité d'adaptation au changement climatique.

Josefa Sacko a averti que si la planète se réchauffait de deux degrés Celsius, le changement climatique pourrait coûter aux pays africains 50 milliards de dollars par an d'ici 2050.

L'ambassadrice angolaise, qui s'est fait connaître au cours de deux mandats au ministère de l'Agriculture, du Développement rural, de l'Économie bleue et de l'Environnement durable, a lancé cet avertissement lors de la réunion du Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique.

« Il est donc essentiel d'agir maintenant pour atténuer les risques et se préparer à l'impact du changement climatique », a-t-elle souligné.

La diplomate a évoqué ces aspects en marge du 38e Sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui s'est terminé dimanche dans la capitale éthiopienne (Addis-Abeba).

Selon elle, l'Afrique reste l'une des régions du monde les plus vulnérables aux impacts du changement climatique avec les effets néfastes de la hausse des températures, de l'élévation du niveau de la mer et des phénomènes météorologiques extrêmes sur le continent.

Cette fois, la Commissaire sortante de l'UA a indiqué que les pays africains sont confrontés à plusieurs défis dans la mise en oeuvre de leurs contributions déterminées au niveau national, de leurs plans nationaux d'adaptation et de systèmes de suivi efficaces de leurs actions climatiques.

Josefa Sacko a noté que certaines des contraintes critiques comprennent les données limitées, la technologie, les infrastructures et les lacunes financières, car les instruments de financement actuellement disponibles ne correspondent pas à l'ampleur des besoins pour soutenir les stratégies et les cadres des États membres de l'Union africaine.

La diplomate angolaise a ainsi évoqué la possibilité que les pays africains souffrent de sécheresses, d'inondations et de vagues de chaleur plus fréquentes et plus graves, ce qui pourrait entraîner des pénuries de nourriture et d'eau, des déplacements de populations et une perte de biodiversité.

La commissaire sortante a tenu une réunion avec le président de la République du Mozambique, Daniel Chapo, avec qui elle a discuté des questions liées à ce mal qui sévit sur le continent.

Le Mozambique assume le rôle de champion africain en matière de gestion des risques de catastrophes naturelles sur le continent.