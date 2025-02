Congo-Brazzaville: Patrimoine - Pointe-Noire abritera en mars des échanges sur les masques africains

Le musée Makouiza organisera, du 6 au 8 mars, à Pointe-Noire la première édition du colloque exposition sur les masques africains.

Placé sur le thème « Le langage des masques », le colloque réunira au musée Cercle africain les férus, les collectionneurs d'objets d'arts africains, les chercheurs, les touristes, les professionnels d'arts antiques, les élèves et étudiants. Pendant trois jours se dérouleront les conférences sur les masques africains, les expositions d'oeuvres d'arts antiques, l'expo-vente d'oeuvres littéraires congolaises, l'exposition des tableaux en réalité augmentée, les animations culturelles (contes, chants et danses).

Avec plus de 3000 objets d'arts antiques africains, des pagnes en raphia et des faïences coloniales ainsi que plusieurs autres objets historiques et de valeurs, le musée Makouiza, l'initiateur du colloque, est un véritable trésor implanté dans la ville de Pointe-Noire.

Sa mission est de conserver, restaurer, promouvoir et valoriser les oeuvres d'arts qui constituent un patrimoine culturel africain en général et congolais en particulier en initiant des activités d'éducation et de diffusion visant à assurer l'accès de tous à la culture, en passant par la sensibilisation des communautés, des pouvoirs publics et des décideurs pour la réappropriation de la culture et de l'histoire qui a une place incontestable dans la civilisation universelle.

A terme, le musée Makouiza veut se positionner comme institution d'arts antiques de référence du patrimoine congolais, de la sous-région d'Afrique centrale, du continent africain puis s'étendre à l'échelle internationale d'ici à 2030. Signalons que Félix Makouiza, collectionneur d'objets d'arts antiques africains pendant cinquante ans, fut un véritable passionné des objets et arts anciens.

A sa mort en 2022, ses enfants, pour perpétuer cette flamme, ont eu l'idée d'organiser toutes ses collections en galerie et plus tard en musée ethnographique afin de créer un lieu d'étude, de connaissance, d'éducation et de tourisme pour des grandes découvertes culturelles et artistiques.