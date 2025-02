Congo-Brazzaville: Valorisation des déchets plastiques - Un partenariat stratégique entre la DGA et Induco

La Direction générale de l'assainissement (DGA) et la société Induco (Industrie du Congo) ont signé un protocole d'accord visant à valoriser les déchets plastiques à travers un processus de recyclage innovant. La cérémonie, qui a réuni les directeurs généraux des deux structures, s'est tenue le 18 février à Brazzaville.

La siganture du partenariat entre la DGA et la société Induco marque une avancée significative dans la mise en oeuvre de la politique d'assainissement portée par le ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier. Yvon Kaba, directeur général de l'Assainissement, a souligné l'importance de cette collaboration dans le cadre d'une gestion plus efficace des déchets et de la protection de l'environnement.

« Cet engagement commun traduit la volonté du ministère de renforcer nos actions en faveur d'un environnement plus sain. Nous sommes convaincus que l'expertise technique et les solutions innovantes apportées par Induco, alliées à la vision et aux missions de la DGA, permettront de relever les défis auxquels nous faisons face », a-t-fait savoir.

Créant déjà plus de 700 emplois directs au Congo, Induco s'apprête à élargir sa production et à renforcer son impact en transformant les plastiques collectés en articles ménagers tels que des chaises, des bassines et des assiettes. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté du président de la République, engagé de longue date dans la protection de l'environnement, notamment avec le décret de 2011 interdisant les plastiques non biodégradables.

Le projet sera pleinement opérationnel d'ici à fin 2025, avec une phase de collecte qui débutera dès le 1er mars. Grâce à ce partenariat, le Congo amorce une transition vers une gestion plus durable des déchets plastiques tout en réduisant sa dépendance aux importations de produits plastiques.

Concluant son allocution, Yvon Kaba a réaffirmé l'engagement du ministère à oeuvrer pour des résultats concrets. « Ce partenariat marque une nouvelle étape dans notre démarche d'assainissement durable. Nous réaffirmons notre engagement à travailler ensemble pour des résultats bénéfiques à tous », a-t-il indiqué. Une initiative qui allie assainissement, création d'emplois et développement économique, et qui illustre l'importance de la coopération entre les secteurs public et privé pour bâtir un avenir plus écologique.