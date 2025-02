Une mission archéologique égypto-britannique, comprenant le Conseil suprême des antiquités et la New State Research Foundation, a découvert la tombe du roi Thoutmosis II, la dernière tombe perdue des rois de la XVIIIe dynastie égyptienne, a révélé un communiqué du ministère du Tourisme et des Antiquités mardi 18 février.

Cette découverte est la première du genre depuis la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922.

La tombe a été découverte lors de fouilles dans une tombe portant le code C4 dans l'oued C du mont Thèbes, à l'ouest de Louxor, à environ 2,4 km à l'ouest de la vallée des Rois.

La mission a trouvé des preuves archéologiques qui indiquent clairement que la tombe appartenait au roi Thoutmosis II.

« Cette découverte est d'une grande importance, car elle révèle de nouveaux secrets sur l'ancienne civilisation égyptienne », a déclaré le ministre du Tourisme et des Antiquités Sherif Fathy.

Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, a déclaré que la mission avait découvert l'entrée et le couloir principal de la tombe en octobre 2022.

Selon lui, cette découverte archéologique est l'une des plus importantes de ces dernières années, car le mobilier funéraire découvert est un ajout important à l'histoire de la zone archéologique et du règne du roi Thoutmosis II, d'autant plus qu'aucun mobilier funéraire de ce roi n'a été trouvé auparavant.

« On pensait initialement qu'il s'agissait de la tombe de l'épouse d'un roi de la XVIIIe dynastie, en raison de sa proximité avec la tombe des épouses du roi Thoutmosis III et la tombe de la reine Hatchepsout.

Cependant, les fouilles ont révélé de nouvelles preuves confirmant que la tombe appartenait au roi Thoutmosis II et que la reine Hatchepsout, son épouse et demi-soeur, était celle qui avait effectué les procédures d'enterrement », a précisé Mohamed Ismail Khaled.

« Le tombeau était en mauvais état de conservation car il a été exposé à des inondations et a été entièrement envahi par les eaux peu de temps après la mort du roi », a précisé Mohamed Abdel-Badie, chef du secteur des antiquités égyptiennes au Conseil suprême des antiquités et chef de la partie égyptienne de l'expédition.

L'équipe archéologique a restauré les morceaux de mortier tombés et les études préliminaires indiquent que le contenu principal de la tombe a été déplacé après son inondation.

Parmi les pièces importantes découvertes figurent des fragments de mortier portant des restes d'inscriptions en bleu ainsi que des étoiles en jaune, des décorations et des passages du livre " Imi Duat", l'un des livres religieux les plus importants associés aux tombes des rois dans l'Égypte ancienne.

Le chef de la mission archéologique du côté britannique, le Dr Piers Litherland, a expliqué que l'architecture de la tombe se caractérisait par sa simplicité.

« On pense qu'elle a été le premier noyau du développement de la conception des tombes des rois ultérieurs de la XVIIIe dynastie.

La tombe comprend un couloir recouvert d'une couche de plâtre blanc menant à la chambre funéraire, avec une différence de 1,4 m entre le niveau du sol du couloir et celui de la chambre.

On pense que ce couloir a été utilisé pour transporter le contenu de la tombe, y compris le corps du roi Thoutmosis II, après l'inondation », a-t-il expliqué.

La mission poursuivra désormais son étude archéologique du site afin de découvrir d'autres secrets, notamment l'endroit où le contenu de la tombe de Thoutmosis II a été transporté, a-t-il ajouté.