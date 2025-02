Congo-Brazzaville: Vient de paraître - 'Tribaliste toi-même' d'Emile Gankama

Quelles sont les stéréotypes persistants concernant la supposée division entre le Nord et le Sud du Congo-Brazzaville ? Question pertinente que pose le journaliste et sociologue congolais, Émile Gankama, dans Tribaliste toi-même, son nouvel ouvrage paru aux éditions Les Lettres mouchetées et préfacé par le professeur et historien, Joachim Emmanuel Goma-Thethet.

À travers l' essai de 144 pages, l'auteur explore avec réalisme la dualité Nord-Sud liée, dans le cas de la République du Congo, voire au-delà, à la notion de tribalisme, ce mal qui ronge en silence et parfois douloureusement la société africaine en général et congolaise en particulier.

Le rôle de l'intellectuel et de l'acteur politique, leur discours et leur pratique révèlent combien le tribalisme est un fléau qu'il faut combattre sans tomber dans le piège de la diabolisation des ethnies, des tribus et des familles.