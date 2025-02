Tunisie: L'ATB installe des labos informatiques dans des lycées

La création de 14 labos informatiques au profit de plusieurs lycées dans 11 gouvernorats s'inscrit dans le cadre du projet national de numérisation de l'enseignement lancé en 2017 par le ministère de l'Education et soutenu activement par l'ATB

Le lycée Mohamed Ali-Annabi, à Ras Jebel, un des plus grands établissements scolaires dans la région de Bizerte, vient d'être doté d'un laboratoire informatique, censé apporter à l'opération éducative une valeur ajoutée.

Son inauguration, qui a eu lieu, samedi dernier, par le directeur général de l'Arab Tunisian Bank (ATB), Riadh Hajjej, en compagnie de la déléguée régionale de l'éducation et Skander Ghennia, directeur général du Centre national des technologies en éducation auprès du ministère de la tutelle, s'inscrit dans le cadre du projet national de numérisation de l'enseignement lancé en 2017 par le ministère de l'Education et soutenu activement par l'ATB. Selon son DG, cela traduit, à plus d'un titre, la responsabilité sociétale de l'institution bancaire et le rôle social qu'elle joue, volontiers, sur la base des enjeux à relever dans son environnement immédiat, en l'occurrence celui d'ordre éducatif.

14 labos

Huit ans maintenant, cette initiative louable a touché plusieurs lycées, portant ainsi à 14 le nombre total des labos informatiques déjà créés dans 11 gouvernorats, en signe d'appui à l'effort de l'Etat dans la modernisation de l'infrastructure scolaire déjà en dégradation depuis des années. «Nous sommes reconnaissants à l'école tunisienne, celle qui nous a beaucoup donné et nous a élevé à des niveaux supérieurs. Aujourd'hui, il nous revient de lui rendre la pareille, et elle continue à éduquer nos enfants», s'exprime Hajjej, fier d'avoir contribué, un tant soit peu, à l'améliorations des équipements scolaires. Il s'est dit disposé à lui tendre la main, afin qu'elle puisse retrouver son éclat.

De son côté, Houda Chekir, déléguée régionale de l'éducation à Bizerte, s'est félicitée d'avoir participé à cette cérémonie d'inauguration et qui représente pour elle un moment nostalgique puisqu'elle était, autrefois, enseignante audit lycée. Elle a souligné sa profonde conviction que l'élève ne peut comprendre et progresser sans le recours aux nouvelles technologies, pierre angulaire de l'opération éducative dans sa totalité. «D'autres équipements similaires et des laboratoires informatiques mobiles comportant des PC et des tableaux interactifs sont aussi programmés, avec des points d'accès pour faciliter la connexion pour d'autres établissements éducatifs dans des régions lointaines telles que Joumine, Mateur, Ghezala, Sejnane et bien d'autres», promet-elle.

Près de 2.000 labos mobiles au programme

Dans le même ordre d'idées, Skander Ghennia, directeur général du Centre national des technologies en éducation, a annoncé que près de 2.000 labos mobiles vont prochainement démarrer pour équiper nombre d'établissements éducatifs. «Car, nous devons être au diapason des défis de l'étape, où la digitalisation et l'intelligence artificielle sont un passage obligé pour assurer un enseignement de qualité», relève-t-il en conclusion.

Somme toute, l'initiative de l'ATB est telle qu'elle aidera les lycées bénéficiaires à franchir le cap de l'informatique et fournir à l'élève de bonnes conditions d'apprentissage et lui faciliter l'intégration dans l'ère du numérique. Parallèlement, il serait fort intéressant de doter nos écoles et lycées d'infrastructures scolaires qui répondent mieux aux besoins aussi bien du corps enseignant que de nos élèves. Une initiative dans ce sens serait, certes, salutaire.