Tunisie: Vers trois vols hebdomadaires entre le pays et la Chine - Un objectif ambitieux pour 2026

Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et du tourisme, Ahmed Bettaieb, a confirmé lors d'une conférence de presse, ce mardi à Tunis, l'objectif de la fédération de capter 100 000 touristes chinois d'ici 2026.

Il a souligné que la Tunisie, en tant que destination culturelle, dispose de nombreux atouts touristiques dans divers domaines, que ce soit dans le tourisme désertique, médical, récréatif ou culturel. De plus, la maîtrise de plusieurs langues par la population tunisienne constitue un véritable avantage.

Dans ce cadre, Bettaieb a mis en avant l'initiative de la fédération, qui a signé un partenariat avec la Ligue internationale pour l'innovation en éducation entre la Chine et l'Afrique du Nord. Cette organisation représente plus de 200 institutions chinoises spécialisées dans la formation.

Il a précisé que les programmes de formation se concentreront sur plusieurs axes, notamment la formation des Tunisiens dans le secteur du tourisme, en particulier dans les domaines de la gestion, de la langue chinoise, de l'intelligence touristique, ainsi que la préparation des guides touristiques. Il a également évoqué l'objectif de faire venir des talents chinois pour former les professionnels tunisiens, positionnant ainsi le secteur du tourisme comme un domaine stratégique et prometteur dans le cadre d'un partenariat de cette envergure.

Il a souligné que le marché chinois revêt une importance capitale, notamment en raison de son rôle dans le maintien de la continuité du tourisme en Tunisie, au-delà des saisons touristiques de pointe (juillet, août et septembre). Le programme sera supervisé par le ministère du Tourisme, en collaboration avec l'Office national du tourisme, afin d'attribuer des certifications de formation qui permettront aux bénéficiaires de s'insérer dans le marché de l'emploi, tant en Tunisie qu'à l'international.

Sur un autre plan, Bettaieb a exprimé son souhait de créer un partenariat solide avec la compagnie aérienne nationale, actuellement en difficulté, afin de trouver des solutions et alternatives, notamment en l'absence de vols directs entre la Tunisie et la Chine.

Il a également appelé à la mise en place de trois vols par semaine d'ici 2026 pour atteindre les objectifs fixés, développer les échanges touristiques entre les deux pays et stimuler le secteur du tourisme tunisien, tout en contribuant à la dynamique économique nationale.

La signature de cet accord de coopération et de partenariat entre la Fédération tunisienne des agences de voyages et du tourisme et la Ligue internationale pour l'innovation en éducation entre la Chine et l'Afrique du Nord vise à développer les compétences des professionnels du tourisme à travers des programmes de formation, renforçant ainsi les échanges touristiques et culturels entre la Tunisie et la Chine.

La Ligue internationale pour l'innovation en éducation entre la Chine et l'Afrique du Nord travaille à offrir des opportunités de formation et de coopération dans les domaines du tourisme et de la culture. Elle encourage également les échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les entreprises et organisations touristiques tunisiennes et chinoises, tout en contribuant à la promotion de la destination tunisienne lors des salons, foires et événements organisés en Chine.

Il est à noter que la Chine est l'un des plus grands marchés touristiques mondiaux, avec 155 millions de touristes chinois en 2024, générant des dépenses estimées à 255 milliards de dollars, la plus grande dépense touristique mondiale. Le nombre de touristes chinois visitant la Tunisie a atteint 25 000 en 2024, avec un séjour moyen de 7 jours, un marché prometteur qui offre de nombreuses opportunités d'investissement.