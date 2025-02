Tunisie: L'EST impose sa loi et remporte la Supercoupe de Tunisie - Belaïli-Mokwana-Jabri, un trio en or !

Que ce soit dans le but annulé par la VAR ou le premier marqué par le Sud-Africain, Belaïli, Mokwana et Jabri ont démontré une synergie qui dénote que ce trio constitue désormais le socle de l'attaque « sang et or ».

A son retour sur les terrains, l'avant-centre brésilien, Rodrigo Rodrigues, doit bien se faire des soucis : il n'est plus la pièce maîtresse du dispositif offensif « sang et or » ou le joueur sur qui toute l'action offensive est bâtie. C'est que depuis son absence des terrains, le 22 décembre dernier, il y a eu des changements dans le dispositif offensif de l'équipe. Si Youssef Abdelli a échoué dans la mission de le remplacer avant de retourner à l'USM au dernier mercato hivernal et si encore le jeune Zinedine Kada peine à se trouver une place, Achraf Jabri s'est imposé de suite depuis son retour de prêt de Zarzis. Mais il n'est jamais seul dans la manoeuvre.

Ses deux associés ne sont jamais loin...

Achraf Jabri n'est jamais seul dans la manoeuvre qu'il soit passeur ou finisseur. Il a deux associés avec qui il construit l'action : Youssef Belaïli et Elias Mokwana. Cela était encore vrai dimanche dernier à l'occasion du match de la Supercoupe de Tunisie contre le Stade Tunisien.

D'ailleurs, c'est le trio Belaïli-Mokwana-Jabri qui était au coeur de l'action que ce soit dans le but annulé par la VAR ou le premier marqué par le Sud-Africain. Ces trois hommes ont démontré une synergie qui dénote que ce trio constitue désormais le socle de l'attaque « sang et or ». Pour rappel, Belaïli s'est vu annuler un but après recours à la VAR dans le temps additionnel de la période initiale : centrage de Ben Ali pour Mokwana qui sert Jabri dont la frappe est dégagée par le portier stadiste Atef Dkhili et Belaïli reprend de la tête dans les filets. Sauf qu'en revenant à la VAR, Jabri s'est avéré s'être trouvé en position d'hors-jeu. S'il n'y avait pas à peine des centimètres d'hors-jeu, le but aurait été tout simplement magnifique.

L'action dénote en tout cas d'un travail fait aux entraînements. Sur le premier but de l'Espérance, ce trio était également à la manoeuvre : un contre rapide, Belaïli sert Jabri dans le dos des défenseurs, à son tour de servir sur un plateau Mokwana qui n'avait qu'à compléter le travail d'un tir cadré. Bref, les trois associés ne sont jamais loin et se complètent au grand bonheur de Laurentiu Reghecampf. Par ailleurs, le coach « sang et or » s'est montré satisfait des automatismes affichés et du dynamisme de ses joueurs : « Nous avons livré une excellente performance sur tous les plans aussi bien techniques que tactiques. La première mi-temps a été plutôt équilibrée, étant donné que notre adversaire a cherché à verrouiller les espaces.

En seconde mi-temps, nous avons pris l'ascendant en multipliant les attaques que nous avons conclues avec succès en inscrivant deux buts pour obtenir une victoire amplement méritée. Je pense que la condition physique de nos joueurs a fait la différence », a déclaré le coach « sang et or » avant de conclure : « Je suis ravi d'avoir décroché mon premier titre avec l'Espérance cette saison, et cela va sans aucun doute motiver nos joueurs à poursuivre leur belle dynamique et à viser de nouveaux succès ».