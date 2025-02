Tunisie: Ligue 2/En marge de la 15e journée - Jendouba Sport arrive

L'ASM et le CSK marquent le pas dans le groupe A. La JSK et l'ASK se détachent dans le groupe B.

Banlieusards du Nord et Cap-bonnais freinés, alors que Jendouba Sport arrive au pas de charge. Tels sont les enseignements en marge des matchs du groupe A. Dans le groupe B, la JSK, leader, garde la distance avec l'ASK, dauphin. La montée se jouera entre ces deux équipes, deux formations qui ont écarté toute concurrence en creusant l'écart avec leurs poursuivants depuis quelques rondes déjà. Dans le groupe A, au Chtioui, le leader marsois a donc été contraint au nul, tenu en échec par une coriace formation du CSHL.

Les Verts ont même ouvert la marque par Nacef vers l'heure de jeu avant que les gars du Saf-Saf ne rétablissent l'équilibre à un quart d'heure de la fin. Un point bon à prendre pour le CSHL, alors que l'ASM a manqué l'opportunité de se détacher. Dans le sillage de l'ASM, ils sont désormais deux à partager le second rang du classement. Freiné par Kalaa Sport au Sahel, le CS Korba se fait rejoindre par Jendouba Sport, vainqueur à Oued Ellil face à l'ASOE grâce à un but de Meftah.

L'ESHS, à son tour, marque le pas et ne profite pas des nuls contractés par les deux meneurs du groupe A. A l'épreuve du déplacement à Menzel Bourguiba, l'Espoir a beau ouvrir la marque par Mani, le SAMB reviendra ensuite dans le match par Trabelsi avant de tenir sa parité. Enfin, le CSMsaken a réalisé une bonne affaire en venant à bout de la lanterne rouge radèsienne grâce à une réalisation de Meddeb, alors que les Fatimides de Mahdia sont difficilement venus à bout des Arianais de l'ASA. Lors d'une empoignade haletante, l'ASA a finalement jeté les armes. L'AS Ariana a en effet ouvert la marque en première période avant de plier une première fois à la 90', et de remettre cela lors du temps additionnel !

Festival offensif signé Baath Bouhajla

Dans le groupe B, la JS Kairouanaise a donc surclassé le Progrès de Sakiet Eddaier grâce à un but de Troudi et un doublé de Jerbi. La JSK ne cède rien, mais le PSSEddaier garde sa position sur la 3e marche du podium. A trois longueurs des Aghlabides, l'ASK reste en course après son succès à la réception du CS Redaief. Tout s'est joué en fin de partie avec des buts d'Aboulkacem et Nidhal Dalhoumi. Au pied du podium, seule la Stayda a validé en recevant l'AS Jelma. Par contre, l'OSB a été contraint au nul par le Sfax Railways Sports et l'OC Kerkennah a été tenu en échec par l'ES Jerba. Parité entre insulaires qui ne fait les affaires de personne, surtout pour l'équipe de Jerba Midoun, colanterne rouge.

Enfin, les deux matchs restants nous ont valu un festival offensif de la part du Baath de Bouhajla et une précieuse victoire en déplacement du Croissant Chebbien. A Tataouine donc, l'équipe de Rogba, co-lanterne rouge, a subi la loi du CSC, vainqueur grâce à des buts de Habib Lazez et Yassine Mejdi. Le BS Bouhajla, à sont tour, a mangé du lion, broyant l'AS Agareb dans son fief. Firas Midani, Belgacem Mhadhebi, Hazem Midani et Ali Chehaibi ont fait parler la poudre en faveur du BSB qui consolide sa position dans le ventre mou du classement.