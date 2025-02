Tunisie: 42e session du Conseil des ministres arabes de l'intérieur Kaïs Saïed - « Unis pour faire face aux défis du monde arabe »

Sous le haut patronage du Président de la République, Kaïs Saïed, Tunis a abrité le 16 février 2025, les travaux de la 42e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, en présence des ministres de l'Intérieur des pays arabes, le ministre des Affaires Intérieures de la République portugaise, des représentants de plusieurs organisations arabes et internationales, ainsi que des délégations sécuritaires arabes de haut niveau.

Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère empreinte d'amitié et de fraternité, marquée par un esprit de coopération et de détermination à continuer d'atteindre des acquis en matière de sécurité, à défendre les intérêts du monde arabe, et à garantir les droits des citoyens et à faire face aux menaces qui pèsent sur leur sécurité et leur bien-être, tout en soutenant les justes causes, selon un communiqué publié par le CMA. Ces travaux ont abouti à de nombreux résultats constructifs qui auront des répercussions positives sur l'avenir du travail sécuritaire arabe commun.

Fait marquant de cette cession, l'écusson commémoratif du Conseil a été remis à la même date au Président de la République par le ministre saoudien de l'Intérieur et président d'honneur du conseil, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, en présence du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur Mohamed Ben Ali Kouman. Lors de cette entrevue, le Chef de l'État a mis en exergue «l'importance de promouvoir le rôle du conseil face aux défis traditionnels et émergents dus aux grands changements que connaissent la région arabe et le monde. Le président a aussi appelé à la nécessité de « poursuivre l'action commune en vue de faire face de manière collective aux différentes menaces ciblant les pays arabes».

Khaled Nouri, ministre de l'Intérieur, a ouvert les travaux de la session et a prononcé un discours au nom du Chef du Gouvernement dans lequel il a salué les efforts constants et remarquables du secrétariat général du Conseil. Il a également mis en avant le rôle scientifique et académique de l'Université arabe Naïf des sciences de la sécurité, présidée par Son Excellence le Dr. Abdul Majeed bin Abdullah Al-Bunyan, soulignant sa contribution à l'amélioration des fonctions sécuritaires arabes et à leur qualification, selon un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur.

Le ministre a par ailleurs souligné que la 42e session du Conseil se tient dans un contexte régional et international marqué par des tensions et des mutations profondes, où la région arabe fait face à de nombreux défis, en particulier d'ordre sécuritaire. Il a notamment évoqué la lutte contre le trafic de drogue, le terrorisme, la migration irrégulière et les nouvelles formes de criminalité, telles que la cybercriminalité. Il a ainsi appelé à renforcer la coopération, à unifier les visions et à adopter une planification stratégique commune entre les différents services spécialisés aux niveaux régional et international, afin d'échanger des perspectives et d'élaborer des positions concertées sur les enjeux actuels. «L'objectif étant de servir les intérêts des peuples arabes, d'assurer leur sécurité et leur stabilité, et de préserver l'unité de leurs territoires».

Nouri a affirmé l'engagement de l'État tunisien, à travers ses différentes institutions, à soutenir les efforts internationaux dans la lutte contre le crime organisé, la crime transfrontalier et la cybercriminalité. Cet engagement se traduit par la ratification des conventions internationales et le renforcement des canaux de communication et de coopération avec les pays frères et amis, ainsi qu'avec les organisations et institutions internationales et régionales.

Plusieurs ministres ont prononcé des discours abordant les menaces sécuritaires auxquelles fait face la région arabe, notamment le terrorisme, la drogue, la cybercriminalité, l'immigration illégale et d'autres formes de crime organisé transnational. Ils ont souligné leur engagement à continuer de renforcer et de développer le travail sécuritaire arabe commun et à réaliser davantage d'acquis pour garantir la sécurité et la stabilité de tous nos peuples arabes.

Plans d'action adoptés contre l'usage illicite des drogues, la cybercriminalité et le crime organisé transnational

Le Conseil a examiné plusieurs questions et sujets importants et a pris les décisions et recommandations appropriées à leur sujet. À cet effet, il a adopté un onzième plan d'action pour la stratégie arabe de lutte contre l'usage illicite des drogues et des substances psychotropes, un septième plan d'action pour la stratégie arabe de protection civile (défense civile), et un deuxième plan d'action pour la stratégie arabe de lutte contre la cybercriminalité.

Il a également exprimé son appréciation des efforts du ministère des Affaires intérieures de la République portugaise, visant à renforcer le partenariat stratégique entre l'Union européenne et la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, afin d'instaurer une coopération sécuritaire fondée sur la confiance. Il a encouragé les États membres à participer à la deuxième conférence ministérielle sur ce sujet, qui devrait se tenir à Lisbonne cette année, ainsi qu'à un atelier prévu à Lisbonne du 9 au 10 avril 2025, réunissant des experts de l'Union européenne et de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sur la lutte contre la criminalité grave organisée, d'après un communiqué publié par le Conseil des ministres arabes.

Le Conseil a également salué la coopération existant entre le Secrétariat général du Conseil et plusieurs institutions du travail arabe commun et organisations arabes et internationales, soulignant l'importance de renforcer cette coopération pour réaliser des objectifs communs. Dans ce cadre, le Conseil a approuvé la participation du Secrétariat général du Conseil et des ministères de l'Intérieur arabes à l'élaboration d'un projet de stratégie arabe pour lutter contre le crime organisé transnational, en coordination avec le Conseil des ministres de la Justice arabes et le Bureau des Nations unies contre la drogue et le crime. Il a convenu de collaborer avec L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour renforcer la coopération entre les États arabes et européens en matière de sécurité des frontières, et comprendre l'organisation de la troisième conférence euro-arabe sur la sécurité des frontières et la mise en place d'activités communes sur des sujets connexes, d'après la même source.

À la clôture de leurs travaux, les ministres arabes de l'Intérieur ont adressé un message de remerciement et de gratitude au Président de la République, Kaïs Saïed, exprimant leurs sincères remerciements pour son appui et son patronage de cette session, ainsi que leur profonde reconnaissance et leur fierté pour le rôle constructif qu'il joue dans le renforcement de la coopération arabe à divers niveaux, et pour ses efforts considérables visant la réalisation des aspirations du peuple tunisien à l'essor et à la prospérité dans un climat de sécurité et de stabilité.