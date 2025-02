Angola: Lunda-Norte - Lóvua produit plus de 700 tonnes de soja

Lóvua — La ferme "Lavoura Esperança", dans la municipalité de Lóvua, province de Lunda-Norte, une initiative de huit familles mexicaines de la communauté mennonite, a récolté le week-end dernier 790 tonnes de soja, la deuxième récolte depuis son implantation dans la région en 2024.

La première récolte, en janvier de cette année, était de 60 tonnes, pour un total de 850.

Grâce à un investissement privé, dans le cadre du Plan national de promotion de la production céréalière (PLANAGRÃO), 340 hectares de soja sont plantés dans le projet.

Au total, l'exploitation a préparé 850 des neuf mille hectares (ha) disponibles, dont 60 ha de maïs, 340 ha de soja, 12 ha de sorgo, un ha de riz et autant de blé et de haricots.

Au total, la ferme espère récolter plus de 900 tonnes de soja et six tonnes de maïs par hectare.

S'adressant à la presse, le porte-parole de la ferme, Benjamim Harda, a révélé que 180 tonnes de maïs ont été récoltées ce mois-ci, sur une superficie de 40 hectares, plantées au cours des trois derniers mois.

Selon la source, au fur et à mesure qu'ils récoltent le soja, ils plantent du maïs sur une superficie de 500 hectares, dont 400 ont été plantés jusqu'à présent pour garantir les semences pour la prochaine récolte.

Il a révélé que dans cette première phase du projet, toute la production de soja, de maïs et de haricots sera acheminée au Groupe Carrinho de Benguela, afin de compenser l'investissement en semences, engrais qui en a bénéficié.

Pour sa part, l'administrateur municipal de Lôvua, António Mussumari, a invité les hommes d'affaires nationaux et étrangers à investir dans la municipalité, notamment dans la meunerie, compte tenu du volume de céréales produites dans la municipalité.

Pour mettre en oeuvre la ferme, un milliard 140 millions de kwanzas ont été dépensés, dont 640 millions de Kz pour le nettoyage des terres et le calcaire et 500 millions de Kz pour les semences, les engrais et les intrants agricoles.

Outre « Lavoura Esperança », la municipalité de Lôvua compte également 58 associations paysannes dédiées à la production de manioc, de maïs et de haricots.

PLANAGRÃO sera développé dans les quatre provinces de l'est du pays, à savoir Moxico, Lunda-Norte, Lunda-Sul et Cubango, sur une superficie de deux millions d'hectares, pour un coût global estimé à 1,6 milliard de kwanzas.

Sur ce montant de financement (1,6 milliard de kwanzas), environ 1,5 million seront mis à disposition par la BDA et le reste par FACRA.