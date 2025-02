Tunisie: Retardataires du service national - Comment régulariser votre situation sans complications ?

Le directeur de l'administration du recrutement et de la mobilisation au ministère de la Défense nationale, le colonel Hatem Souissi, a indiqué que les jeunes nés entre janvier et mars 2005, ainsi que ceux retardataires du service militaire, nés en 2001, 2002, 2003 et 2004, doivent régulariser leur situation par rapport au service national dans un délai d'un an, soit en obtenant un report ou une exemption.

Lors d'une journée de sensibilisation sur le service national et son cadre législatif organisée par le ministère de la Défense nationale ce mardi au Palais des Sciences de Monastir, le colonel Souissi a souligné que l'adhésion volontaire au service national permettrait de protéger les jeunes de poursuites judiciaires et de peines de prison, qui peuvent atteindre un an, ainsi que de leur inscription sur les listes de recherche.

Il a précisé qu'à ce jour, près de 90 000 dossiers de retardataires, nés en 2001 et 2002, ont été envoyés devant les juridictions militaires. Il a donc encouragé ces jeunes à se présenter dans les centres de recrutement dès le mois de mars prochain pour régulariser leur situation et éviter les démarches complexes nécessaires pour annuler leur inscription au fichier de recherche.

Le colonel Souissi a aussi évoqué le "désintérêt considérable" pour le service national, malgré les avantages offerts par l'institution militaire, tels que les formations professionnelles utiles dans la vie civile et les valeurs fondamentales incitant à défendre la souveraineté du pays, que ce soit en temps de paix, de guerre ou lors de catastrophes.

De son côté, le colonel Chafik Krimi, chef du bureau de recrutement du gouvernorat de Monastir, a rappelé que le service national offre de nombreuses opportunités de formation dans divers secteurs et spécialités professionnelles. Il a également précisé que les candidats à la militaire peuvent bénéficier d'une année supplémentaire de service pour faciliter leur entrée dans la fonction publique ou leur participation aux concours des écoles militaires.

En outre, parmi les incitations pour les professionnels médicaux et paramédicaux, le ministère de la Défense nationale propose des primes de 1 250 dinars pour les médecins et de 750 dinars pour les autres cadres paramédicaux.

Il convient de noter que cette journée de sensibilisation, à laquelle ont participé le gouverneur de Monastir, les autorités locales ainsi que les secrétaires généraux des municipalités de la région, s'inscrit dans une série d'événements initiés par le ministère de la Défense nationale depuis janvier 2025 à travers toutes les régions du pays. L'objectif est de motiver les jeunes à s'engager spontanément dans le service national.