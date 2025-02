Sud-Soudan: L'ONU préoccupée par des combats entre l'armée et les forces de Riek Machar

Le plus haut représentant de l'ONU au Soudan du Sud a fait part, mardi, de sa vive préoccupation face à des affrontements dans l'État du Haut-Nil et dans d'autres régions du pays ayant entraîné « des morts, des destructions de biens et des déplacements de civils dans les deux États ».

Selon la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), des échanges violents ont eu lieu les 14 et 15 février entre les Forces de défense du peuple du Soudan du Sud (SSPDF) du Président Salva Kiir et des « jeunes gens armés » à Nassir, une ville de l'État du Haut-Nil, dans le nord-est du pays.

À cette occasion, des armes lourdes ont été utilisées et auraient fait plusieurs morts et blessés parmi les civils et le personnel armé.

Dans un communiqué de presse, la MINUSS a rapporté qu'une de ses patrouilles avait également été touchée par les combats, dans le cadre d'une visite planifiée, et qu'un soldat de la paix avait été blessé par des tirs de mortier.

Selon la Mission, ces dernières semaines, des affrontements ont également eu lieu dans plusieurs régions du pays, notamment en Équatoria occidental, dans le sud-est, entre l'armée nationale et les forces de l'opposition, loyales au Vice-président Riek Machar.

Appliquer l'accord de paix de 2018

En réponse à ces incidents, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le pays et chef de la MINUSS, Nicholas Haysom, appelé toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et à rétablir immédiatement le calme.

« Je condamne également fermement toute violence à l'encontre de nos soldats de la paix et réaffirme que de tels actes constituent une violation du droit international », a-t-il déclaré.

Pour l'ONU, cette nouvelle escalade rappelle l'urgence de l'application de l'accord de paix de 2018, qui prévoit notamment la création de forces armées unifiées comptant plus de 80.000 soldats au Soudan du Sud, la plus jeune nation de la planète.

Après avoir obtenu son indépendance du Soudan en 2011, le pays a sombré, de 2013 à 2018, dans une guerre civile entre l'armée gouvernementale et les forces de Riek Machar.

L'accord de paix de 2018 prévoit le partage du pouvoir au sein d'un gouvernement d'union nationale, entre Salva Kiir, au poste de Président, et Riek Machar, à celui de Vice-président.

Alors que Djouba est sur le point d'entamer, le 22 février, la quatrième prolongation de sa période de transition, M. Haysom a appelé les parties à adhérer à l'accord et faire avancer d'urgence sa mise en oeuvre.

Visite du chef des opérations de paix de l'ONU

C'est dans ce climat de regain de violences que le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, se rendra au Soudan, au Soudan du Sud et à Abyei, une zone que se disputent les deux nations de l'est de l'Afrique, du mardi 18 au 24 février.

Selon Stéphane Dujarric, le Porte-parole du Secrétaire général, M. Lacroix aura dans la ville soudanaise d Port-Soudan, des discussions avec les représentants du gouvernement du pays sur le renforcement de son soutien aux efforts de paix dans la région d'Abyei.

Après sa visite au Soudan, M. Lacroix se rendra au Soudan du Sud, où il rencontrera à Djouba des représentants du gouvernement et d'autres partenaires clés pour discuter des opérations de paix en cours dans le pays et à Abyei.

Visite des enquêteurs du Conseil des droits de l'homme

Parallèlement, des experts indépendants nommés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont entamé, lundi, une nouvelle mission au Soudan du Sud.

Ces enquêteurs passeront quatre jours dans le pays afin de rencontrer des survivants d'abus documentés liés au conflit.

Les derniers rapports des enquêteurs avaient accusé de hauts responsables du Soudan du Sud, dont un gouverneur, d'être impliqués dans des atrocités commises contre des civils.

Les experts avaient pointé du doigt des meurtres, des viols et la pratique de l'esclavage sexuel à grande échelle.

Les experts indépendants devraient présenter, le 28 février prochain à Genève, leurs nouvelles conclusions sur la situation des droits de l'homme au Soudan du Sud, lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme.