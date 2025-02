Gabon: Journée internationale des langues maternelles coïncide avec la présidentielle d'avril 2025

interview

La langue parlée pourrait être une piste pour le maintien de la paix. Chaque 21 février , certains acteurs de la nation se lancent dans la promotion des langues locales, Ferdinand Demba, le Président de l'association Kinda Membet (ASKM) s'est ouvert à notre rédaction.

(Gabonews) : Monsieur le Président de l'association Kinda Membet, aujourd'hui, quelle lecture peut-on avoir sur l'association Kinda Membet ?

Dans un monde où la mondialisation tend souvent à homogénéiser les cultures, l'association Kinda Membet se positionne comme un bastion de diversité et d'identité culturelle. Son projet "Okani Tsopa !", présenté le 25 novembre 2023 lors de l'Assemblée générale élective et porté par le bureau que j'ai l'honneur de présider, illustre parfaitement comment la culture peut jouer un rôle crucial dans le développement d'un pays.

L'objectif de notre projet communautaire est de faire connaître et valoriser la diversité et la richesse de la culture Membè, qui regroupe les peuples Mokota, ghimba, Mokande, Apindzi, Motsogho, ghéviya et povè, à travers des actions culturelles variées et participatives. Nous entendons également :

- Sensibiliser le public à l'histoire, aux traditions, aux langues et aux expressions artistiques des peuples Membè.

- Favoriser les échanges et le dialogue interculturel entre les membres de l'association et les autres acteurs culturels du Gabon et d'ailleurs.

- Renforcer les capacités des membres de l'association dans la gestion, l'animation et la communication des actions culturelles.

- Contribuer au développement socio-économique et sportif des communautés Membè.

En valorisant la diversité et la richesse de la culture Membè, l'association ne se contente pas d'honorer le passé, mais elle crée également un futur prometteur pour les communautés locales. Le respect et la promotion des langues et traditions locales permettent de renforcer le tissu social, d'encourager le sentiment d'appartenance et de fierté parmi les membres de la communauté et de renforcer l'identité nationale dans son ensemble.

Le rôle de la culture dans le développement d'un pays dépasse le simple salut des traditions : il s'agit aussi de promouvoir la créativité, l'innovation et la compréhension mutuelle. Lorsque le public est sensibilisé à l'histoire, aux traditions et aux expressions artistiques des peuples Membè, cela ouvre la voie à un dialogue interculturel enrichissant qui favorise la paix et la cohésion sociale. Les échanges culturels stimulent également le tourisme, dynamisant ainsi l'économie locale et créant de nouvelles opportunités pour les jeunes en particulier.

En renforçant les capacités des membres de l'association dans la gestion et la communication des actions culturelles, Kinda Membet ne fait pas que préserver un héritage ; elle constitue également un vivier de compétences professionnelles qui peuvent être mobilisées pour le développement socio-économique de la région. Ce renforcement contribue également à l'autonomisation des communautés, leur permettant de mieux gérer leurs ressources culturelles et de participer pleinement à l'économie locale.

Enfin, l'association reconnaît l'importance du sport comme un outil de rassemblement culturel et de développement personnel. Le sport peut servir de plateforme pour exprimer et célébrer les identités culturelles, tout en favorisant un mode de vie sain et actif.

Ainsi, à l'occasion de la journée internationale des langues maternelles, l'association Kinda Membet démontre que la culture est non seulement un pilier de l'identité nationale, mais aussi un levier puissant pour le développement social, économique et humain.

La valorisation des langues et des cultures locales, telle que le propose le projet "Okani Tsopa !", est donc un investissement précieux pour un avenir harmonieux et prospère.

La journée internationale des langues maternelles parle du maintien de la paix et du rapprochement des peuples. Êtes-vous de cet avis ?

Absolument. La journée internationale des langues maternelles souligne l'importance cruciale des langues comme des outils pour favoriser la compréhension mutuelle, le dialogue et la tolérance. Au sein des peuples bantous, les langues maternelles jouent un rôle particulièrement significatif dans la construction de ponts culturels et sociaux.

Les peuples bantous, dispersés sur un vaste territoire à travers l'Afrique centrale, orientale et australe, partagent non seulement des racines linguistiques communes mais aussi des traditions culturelles et historiques. Les langues maternelles bantoues servent de lien vivant entre ces communautés, permettant un échange d'idées, de récits, de chants et de coutumes qui renforcent les liens sociaux et culturels.

Les langues sont ainsi des vecteurs de transmission des savoirs traditionnels et des valeurs communautaires. Elles permettent de raconter l'histoire, de transmettre les modes de vie et de maintenir les systèmes de savoirs traditionnels, indispensables à l'identité et à la cohésion des communautés. Par exemple, les contes et les proverbes dans les langues bantoues enseignent les leçons de vie essentielles et diffusent des valeurs de respect, de solidarité et de paix.

En tant que ponts entre les générations, les langues maternelles aident à préserver l'héritage culturel tout en s'adaptant aux transformations sociétales modernes. Elles jouent un rôle dans le renforcement du capital social et dans le développement communautaire, car elles facilitent la coopération et la résolution pacifique des conflits.

Par ailleurs, en promouvant l'apprentissage et l'utilisation des langues maternelles dans les systèmes éducatifs et les médias, on permet à davantage de personnes de participer activement à la vie économique et politique de leurs pays, renforçant ainsi la démocratie et le développement inclusif.

En définitive, les langues maternelles bantoues ne sont pas uniquement des moyens de communication. Elles sont des piliers de l'identité culturelle, des réservoirs de savoir collectif, et des instruments puissants pour l'unité et la paix entre les peuples. En les respectant et en les intégrant dans la vie publique, nous construisons une société plus harmonieuse et résiliente, où chaque voix a le potentiel de contribuer positivement à la mosaïque nationale et internationale.

Les peuples dits minoritaires sont-ils menacés en termes d'expression vernaculaire au Gabon ?

Il existe effectivement des défis pour les peuples dits minoritaires en termes d'expression vernaculaire au Gabon. Comme dans de nombreux pays, ces communautés peuvent voir leurs langues menacées par la prédominance des langues officielles ou plus largement parlées, comme le français. Cependant, le Gabon reconnaît l'importance de préserver son riche patrimoine linguistique et culturel.

Des efforts continus ont été réalisés pour protéger et promouvoir les langues vernaculaires. Par exemple, des initiatives menées par le gouvernement et des organisations non gouvernementales visent à documenter ces langues, à en encourager l'enseignement et à les soutenir dans les médias.

Le Gouvernement de la Transition a, par exemple, décidé d'intégrer certains dialectes dans le programme scolaire pour la rentrée 2024-2025, ce qui représente un pas important vers la préservation linguistique. De plus, le développement d'applications pour apprendre des langues telles que le fang témoigne d'une volonté d'utiliser les technologies modernes pour soutenir cet effort.

Néanmoins, il est crucial que ces initiatives soient accompagnées de politiques publiques fortes et d'un engagement communautaire solide pour garantir leur succès à long terme. Selon les paroles du Docteur Motta, « C'est un devoir d'aimer sa langue maternelle. La négliger est un signe de décadence morale. » Cette citation souligne la nécessité morale et culturelle de préserver les langues vernaculaires, non seulement comme moyens de communication, mais aussi comme vecteurs d'identité et de valeurs intergénérationnelles.

En parallèle, des initiatives internationales, comme les ateliers linguistiques en France, montrent l'importance de sensibiliser non seulement à l'intérieur du Gabon mais aussi dans la diaspora, pour renforcer l'identité culturelle et linguistique des Gabonais à travers le monde.

Pour enrayer efficacement le déclin des langues traditionnelles, il est indispensable que ces actions soient soutenues par une politique linguistique ambitieuse, encouragée par les autorités et la société civile. Cela permettra de valoriser et de sauvegarder ce patrimoine unique pour les générations futures.