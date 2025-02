Ile Maurice: Un entrepreneur pas payé par Basoodeo Seetaram pour le nettoyage d'Angus Road

Basoodeo Seetaram, plus connu sous le nom de Bassoo et propriétaire de la société KS Business Co Ltd, a été mis en demeure par Le Pouce Contracting Limited. Par l'intermédiaire de son avoué, Me Koolvesh K. Dawoky, ce dernier lui réclame une somme de Rs 280 000 pour des travaux de nettoyage réalisés en 2022 au domicile de l'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth.

En plus de cette somme, Le Pouce Contracting Limited exige également Rs 2 000 000 en dommages et intérêts pour rupture de contrat. Selon la mise en demeure, en août 2022, KS Business Trading Co Ltd avait sollicité les services de l'entreprise pour des travaux d'aménagement paysager, de jardinage et d'évacuation de déchets à la résidence de Pravind Jugnauth, située à Angus Road. Le montant convenu s'élevait à Rs 400 000.

Une dette impayée malgré plusieurs relances

Les travaux ont été achevés en octobre 2022. Pourtant, jusqu'en décembre 2024, Le Pouce Contracting Limited n'a reçu que Rs 120 000 sur les Rs 400 000 dues. Malgré plusieurs relances, Seetaram Basoodeo n'a jamais réglé le solde restant. L'entreprise de nettoyage estime avoir subi un préjudice important en raison du non-respect de l'accord et évalue ses pertes à Rs 2 000 000. Elle se réserve ainsi le droit d'engager des poursuites judiciaires pour rupture de contrat et d'entamer une procédure d'insolvabilité contre KS Business Co Ltd.

Une affaire aux répercussions politiques

Déjà arrêté puis libéré sous caution dans une affaire présumée de blanchiment d'argent, Pravind Jugnauth se retrouve, bien que de manière indirecte, impliqué dans cette nouvelle affaire juridique. Quant à Basoodeo Seetaram, proche de l'ancien Premier ministre, qui fait aussi l'objet d'une notice of departure, sa société KS Business Co Ltd a déclaré un chiffre d'affaires de Rs 70 909 604 au 31 décembre 2023, avec un bénéfice net de Rs 19 302 104, selon le Registrar of Companies.