Ile Maurice: Ramdanee parle de bonnes relations comme ami et partenaire d'affaires de Deelawon

L'affaire de blanchiment d'argent présumée impliquant l'ex Premier ministre, Pravind Jugnauth, prend de l'ampleur avec de nouveaux rebondissements. Le samedi 15 février, une notice of departure a été émise contre plusieurs personnes liées à l'ancien chef du gouvernement, dont son épouse Kobita ainsi que des associés tels que Sanjiv Ramdanee et Basoodeo Seetaram. Quelques jours après, l'enquête progresse à un rythme soutenu, avec des interrogations et des saisies importantes. Hier, Sanjiv Ramdanee, beau-frère de l'ex-Premier ministre, a été convoqué par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre de l'enquête en cours. Il était accompagné par son avocat, Me Siddhartha Hawoldar.

Cette convocation fait suite aux mentions faites sur son lien avec Sanjiv Ramdanee par Josian Deelawon, arrêté dans le cadre de l'enquête, lors d'un de ses interrogatoires. Après plus de cinq heures d'interrogatoire, il a été autorisé à partir. Me Siddhartha Hawoldar a déclaré qu'un volet de l'enquête avait déjà été complété. «Nous reviendrons pour une enquête plus poussée. Tout s'est bien passé. Les enquêteurs ont été corrects avec mon client. Il n'a pas réservé son droit au silence car il collabore pleinement avec les enquêteurs. Mon client a expliqué qu'il connaît Josian Deelawon en tant qu'ami et en tant que business partner. Il a expliqué sa relation. Il a aussi avoué qu'ils sont tous deux amis car ils sont dans le domaine touristique et qu'à un moment de leur carrière, ils avaient collaboré. En ce qui concerne le volet du blanchiment, il n'y a rien à ce stade de l'enquête.» Il a ajouté que lors des perquisitions qui avaient eu lieu au magasin, à son domicile et aux deux hôtels de son client, rien d'incriminant n'avait été retrouvé.

Les révélations du suspect

En effet, l'enquête a pris une tournure importante samedi avec la découverte de Rs 114 millions dissimulées dans quatre valises appartenant à Josian Deelawon et à Chandradeo Oomah, associés de la société My Holidays Ltd. Ces valises ont été saisies et la FCC a rapidement mis l'accent sur Sanjiv Ramdanee en raison de sa proximité avec Deelawon. En tant que Chief Executive Officer de Maradiva Villas Resort & Spa, Sanjiv Ramdanee est désormais au coeur de l'enquête, en raison de son lien direct avec le personnage clé de cette affaire.

Selon les informations obtenues, Josian Deelawon a affirmé lors de son interrogatoire qu'une réunion aurait eu lieu le 21 novembre 2024 au Maradiva, durant laquelle Pravind Jugnauth lui aurait demandé de garder en toute sécurité une somme conséquente d'argent, soit Rs 114 millions. En raison de ces révélations, la FCC a procédé samedi à une perquisition de l'établissement hôtelier, saisissant notamment l'ordinateur portable de Sanjiv Ramdanee. Ce dernier a révélé avoir souvent eu des dîners d'affaires en compagnie de Josian Deelawon. Un autre élément qui a attiré l'attention du public réside dans des photos circulant sur les réseaux sociaux, montrant Sanjiv Ramdanee aux côtés de Pravind Jugnauth et de Josian Deelawon.

Chandradeo Oomah reconduit en détention policière hier

Chandradeo Oomah a été reconduit en détention policière à la suite de son audition à la FCC, hier. Le responsable financier de la société My Holidays Ltd, spécialisée dans le tourisme et résidant à Pointe-aux-Canonniers, figure parmi les principaux suspects dans cette enquête. Une perquisition menée chez Chandradeo Oomah a permis la saisie d'importantes sommes d'argent ainsi que divers documents sensibles.

Lors de son audition, l'intéressé aurait désigné Josian Deelawon comme étant impliqué dans ces activités. En réponse à cette accusation, Deelawon aurait, à son tour, mis en cause Pravind Jugnauth, alléguant que ce dernier lui aurait demandé de recevoir une dame, Devianee Ramchurn, chargée de garder en lieu sûr des valises contenant des biens suspects.

Alors que l'affaire continue de se développer, la FCC met tout en oeuvre pour clarifier les liens entre les différents protagonistes et leur implication dans cette affaire de blanchiment d'argent présumé. Ils poursuivent leurs enquêtes pour déterminer l'étendue des réseaux impliqués dans cette affaire et les autorités s'attendent à des développements significatifs dans les jours à venir.