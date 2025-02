Ile Maurice: Le ministère de l'Enseignement supérieur mise sur l'innovation

À la suite des Assises de la recherche et de l'innovation 2.0, qui se sont tenues les 23 et 24 janvier, le Mauritius Research and Innovation Council a mis à jour le National Roadmap for Research and Innovation (NRRI). Plusieurs secteurs clés ont été définis. Hier, mardi, Kaviraj Sukon, ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, a lancé un appel à projets pour le National Innovator Hall of Fame et le Collaborative Research Grant Scheme.

Lors de la mise à jour du NRRI, six secteurs clés ont été identifiés. Il s'agit de la santé, de la finance, de l'industrie créative, de l'informatique, de l'économie bleue et verte, et de l'innovation à Rodrigues. «Les chercheurs doivent être récompensés», a dit le ministre. D'où l'idée de National Innovator Hall of Fame. Sous ce projet, les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature. Six catégories ont été identifiées. Il y aura le Best Innovator pour les petites et moyennes entreprises, les particuliers, les organismes publics, les organisations non gouvernementales et Rodrigues. Le premier prix sera de Rs 70 000 et le deuxième, de Rs 35 000. Quant à Rodrigues, le prix spécial sera de Rs 50 000 et le deuxième, de Rs 35 000.

«La recherche va stimuler la croissance. C'est la raison pour laquelle le ministère tient à encourager les chercheurs», a précisé Kaviraj Sukon. L'idée est que Maurice ait un portefeuille de patentes dans les domaines mentionnés. Le National Innovator Hall of Fame, a-t-il précisé, est ouvert aux chercheurs et à la société civile, et aidera à mettre en valeur les ressources humaines du pays. La date limite pour les candidatures est le 21 mars.

Le ministre a aussi parlé du Collaborative Research Grant Scheme. Les chercheurs et la société civile peuvent soumettre leur projet pour bénéficier d'une aide de Rs 5 millions sur une période de deux ans. La date limite pour les candidatures est le 28 mars.