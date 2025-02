Ile Maurice: Athlétisme - Alteo réitère son soutien à Jérémie Lararaudeuse

Alteo vient de réitérer son engagement à Jérémie Lararaudeuse, spécialiste du 110 mètres haies, pour la quatrième année consécutive. Depuis 2022, le groupe accompagne le jeune athlète mauricien dans ses études et ses entraînements en France, où il évolue actuellement. Convaincu de son potentiel et de son parcours prometteur, le groupe franchit une nouvelle étape en lui apportant des ressources supplémentaires pour l'aider dans sa carrière professionnelle.

Ce soutien, alliant financement via le programme CSR de l'entreprise et sponsoring commercial, reflète l'engagement de l'entreprise en faveur du développement du sport mauricien.

La signature officielle du partenariat a eu lieu le 10 janvier 2025, dans les locaux de l'entreprise à Moka, en présence de Jérémie Lararaudeuse, de Fabien de Marassé Enouf CEO d'Alteo, et de Christophe du Mée, co-fondateur de la Positive Delta Foundation, qui représente le sportif.

«Nous poursuivons notre engagement aux côtés de cette étoile montante du sport mauricien, une preuve de notre confiance en lui, d'autant plus justifiée par ses performances exceptionnelles. Depuis trois ans, nous soutenons Jérémie à travers notre partenariat avec la Positive Delta Foundation. Son parcours illustre parfaitement deux des valeurs qui nous sont chères à Alteo : l'ambition et l'excellence. Jérémie incarne ces principes à travers sa discipline, sa détermination et son désir constant de se surpasser. Nous sommes fiers de l'accompagner dans sa quête de succès et inspirer, à travers lui, toute une génération de jeunes Mauriciens à croire en leurs rêves et à viser toujours plus haut», confie Fabien de Marassé Enouf, CEO d'Alteo.

Jérémie Lararaudeuse, du haut de ses 23 ans, détient déjà un palmarès plutôt élo- quent avec deux médailles d'argent aux Championnats d'Afrique, dont une chez les moins-de-20 ans, ainsi qu'une troisième place aux African Youth Games. Originaire de Résidence L'Oiseau, à Floréal, ce spécialiste du 110 mètres haies s'est illustré en devenant, en 2019, le plus jeune médaillé d'or des Jeux des îles de l'océan Indien dans cette discipline.

Membre du club Nantes Métropole Athlétisme, en France, il vient de battre son propre record national au 60 mètres haies en salle lors du Meeting Premium de Nantes, avec un chrono de 7 secondes et 66 centièmes. Grâce à cette performance, Jérémie se classe désormais 22e au classement qualificatif mondial sur cette distance, équivalent pour le moment à une qualification officielle pour les Championnats du monde en salle de Nanjing prévus en mars 2025.

«En arrivant en France il y a quelques années, j'étais dans le top 1 000 mondial. Aujourd'hui, je suis dans le top 22. Ce progrès, je le dois en partie au soutien d'Alteo et de Positive Delta, qui m'ont permis d'accéder aux meilleures structures, de m'entraîner à Nantes et de participer aux compétitions nécessaires pour évoluer. Le chemin est encore long, mais leur engagement fait la différence», confie le jeune athlète.