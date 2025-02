Ile Maurice: Un pêcheur de 63 ans avoue avoir tué et mutilé Christine,16 ans, enceinte de cinq mois

Ce n'est pas une scène de film d'horreur, mais bien une réalité glaçante. Marie Christine Bégué, aussi connue sous le nom d'Anabella, une Rodriguaise originaire de Soupir et âgée de 16 ans, a été retrouvée morte sur des rochers situés sur le rivage entre Pointe-Vénus et Baie Lascar, non loin de la plage publique de la Baie-aux-Anglais, aux petites heures du matin du mardi 18 février. Sa disparition avait été signalée par sa mère à la police la veille, vers 19 h 15.

L'adolescente, enceinte de cinq mois, aurait été tuée et mutilée avant d'être jetée à la mer par Jean Antoine Pasnin, alias Dozé, un pêcheur de 63 ans habitant Crève-Coeur.

Selon nos informations, l'homme a avoué le crime lorsqu'il a été appréhendé par les officiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Rodrigues, en début d'après-midi le même jour. Il aurait expliqué aux enquêteurs que la victime s'était rendue chez lui après un rendez-vous chez le gynécologue à l'hôpital régional. Une dispute aurait éclaté entre eux lorsque la jeune fille s'apprêtait à partir.

Le suspect aurait usé de sa force pour tenter de la retenir, ce qui aurait provoqué sa chute et un choc à la tête. Paniqué, il l'aurait ensuite déshabillée avant de lui découper les bras et les jambes avec des outils de pêche, puis aurait jeté son corps à la mer.

Jean Antoine Pasnin, alias Dozé - Capturé dans la vidéo où il force un cochon à boire.

Une perquisition au domicile du sexagénaire a permis de confirmer ses déclarations. Les policiers du poste de Port Mathurin, sous la supervision du Detective Inspector Dewoo, y ont retrouvé les vêtements de la victime ainsi que des traces de sang.

Famille traditionnelle et réservée ou complicité ?

Les langues se délient. Si ce double drame donne froid dans le dos, la courte vie de Christine révolte encore plus. Elle était une jeune fille perturbée, suivie pour des troubles psychiatriques, et était tombée enceinte après avoir été violée par son beaupère, actuellement incarcéré pour cette affaire. Sa mère aurait été au courant des abus subis par sa fille mais aurait préféré se taire, jusqu'à ce que la vérité éclate et que l'affaire soit rapportée à la police.

Quatre décès en un mois : deux filles et deux bébés

Ce n'est pas la première tragédie qui frappe cette famille en un mois. La grande soeur de Christine, Annabelle Bégué, âgée de 21 ans, est décédée le 20 janvier à l'hôpital Dr A.G Jeetoo à Port-Louis. Transportée d'urgence de Rodrigues à Maurice, elle venait d'accoucher d'un bébé mort-né à l'hôpital Queen Elizabeth à Crève-Coeur, Rodrigues, et son état de santé s'était progressivement détérioré.

Christine Bégué et son enfant connaissent tous deux une fin tragique.

La jeune femme, célibataire, vivait avec sa mère et élevait seule son petit garçon d'un an. Selon ses proches, personne dans son entourage ne savait qu'elle était enceinte.

Un suspect au passé troublant

Jean Antoine Pasnin, le meurtrier présumé de Christine, est décrit par ceux qui le connaissent comme un homme cruel et dépourvu d'humanité. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis son arrestation le montre assis en bordure de route, tenant un cochon en laisse d'une main et une bouteille de bière de l'autre. Il force l'animal à boire et l'embrasse sous les yeux de la personne qui filme la scène.

Sous le choc

Ce crime a bouleversé Rodrigues et Maurice. C'est un passant qui a alerté la police aux alentours de 5 h 30 mardi matin, après avoir découvert une partie du corps de Christine sur les rochers longeant la route côtière. Plusieurs unités de la police, dont la Special Mobile Force (SMF) et la National Coast Guard (NCG), se sont rendues sur place et ont rassemblé les restes de la victime, sauf une jambe, qui n'a toujours pas été retrouvée.

Un médecin légiste sera dépêché dans l'île ce mercredi pour réaliser l'autopsie et déterminer la cause exacte de la mort de Christine.

Pont Saj : une adolescente de 14 ans retrouvée morte

Une jeune fille de 14 ans, élève en Grade 9 dans un collège des Plaines-Wilhems, a été portée disparue aux petites heures du matin du lundi 17 février. Son père a signalé sa disparition à la police vers 8 h 30, précisant que les images de vidéosurveillance de leur domicile montraient qu'elle avait quitté la maison à 4 h 10. Au moment de son départ, elle portait un jean noir, une veste marron, des chaussures noires et blanches, et transportait un sac noir.

La police et les enquêteurs de la CID ont immédiatement lancé des recherches. Plus tard dans l'après-midi, vers 16 h 45, le corps sans vie de l'adolescente a été découvert sous le pont à Coromandel. Le médecin légiste, dépêché sur place, a confirmé son décès. Aucune trace suspecte ni élément incriminant n'ont été relevés sur les lieux.

L'autopsie, réalisée dans la soirée du même jour, a conclu que la cause du décès était un choc dû à de multiples blessures. Le corps a ensuite été remis à la famille.