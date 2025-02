Ile Maurice: Il tue le compagnon de la femme qu'il convoitait

Un triangle amoureux a fini en drame dans la soirée du lundi 17 février. Salim Javed Peerbux, 42 ans, habitant Grand-Bois, a été mortellement agressé par son rival, Fadil Gurib, 31 ans. Ce dernier, habitant Mont-Blanc, Chemin-Grenier, convoitait une femme de 33 ans, qui entretenait une relation avec Salim Javed Peerbux. Le drame a eu lieu sur l'aire de stationnement d'Alexandra Falls. Les proches de Javed Peerbux l'ont transporté d'urgence à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Malheureusement, le médecin de service n'a pu que constater son décès.

La petite amie de Salim Javed Peerbux a été entendue par les enquêteurs. Selon la trentenaire, qui habite Grand-Bois, elle était en couple avec lui depuis un an et s'était liée d'amitié avec Fadil Gurib. À plusieurs reprises, ce dernier lui aurait demandé de mettre fin à sa relation avec Salim Javed Peerbux, mais elle aurait refusé.

Selon la jeune femme, qui est mère de famille, Fadil Gurib l'a contactée le 17 février, vers 20 heures et est venu la chercher à bord de son véhicule. Ils se sont rendus à Alexandra Falls. Sur place, selon ses dires, Fadil Gurib aurait menacé de sauter de la falaise. Il a demandé aux proches de la jeune femme de venir la récupérer et a aussi fixé un rendez-vous à Salim Javed Peerbux. Il voulait que la femme fasse son choix car il avait l'impression qu'elle était aussi intéressée par lui.

Artère sectionnée

Les proches de la jeune femme et Salim Javed Peerbux sont arrivés à Alexandra Falls. Une dispute a alors éclaté entre les deux hommes. Fadil Gurib aurait sorti un couteau et a agressé le second. Salim Javed Peerbux s'est écroulé. Ses proches l'ont mis dans la voiture pour le conduire à l'hôpital. Le suspect a endommagé la voiture, mais ils sont parvenus à quitter les lieux.

L'autopsie pratiquée par le chef du service médico-légal de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a attribué le décès de Salim Javed Peerbux à une exsanguination à la suite d'une artère sectionnée.

Le suspect a abandonné sa voiture sur place et a pris la fuite. Il a été arrêté par la Criminal Investigation Division (CID) de Chemin-Grenier et le Field Intelligence Office du Sud, hier matin. Il a reçu des soins à l'hôpital de Souillac, s'étant blessé lors de la bagarre. Il a ensuite été inculpé avant d'être reconduit en cellule. Il devra donner sa version des faits en présence de son homme de loi, Me Shahzaad Mungroo. L'enquête est menée par le sergent Lachumun de la CID de Chemin-Grenier, en collaboration avec la Major Crime Investigation Team, sous la supervision des surintendants de police Bhaugeerutty et Seeburruth. L'arme du crime a été sécurisée dans la voiture du suspect.

De son côté, la famille de Salim Javed Peerbux affirme ignorer l'existence de cette femme. «J'ai quatre enfants. Je les ai élevés pour être sur le droit chemin. Mon fils est marié. Il exerce comme mécanicien. Il a deux enfants qui sont au collège. Il vit chez moi avec son épouse et ses enfants. La nouvelle de son décès est un grand choc. Il a toujours été obéissant envers moi lorsque je lui demandais de faire quelque chose pour moi», confie le père de Salim Javed Peerbux.