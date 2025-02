Afrique: Cyclisme - Hamza Amari remporte l'édition 2025

Yacine Hamza s'offre un 7e succès d'étape

Le Tour d'Algérie 2025 a pris fin hier avec la 10e étape longue de 83,5 kilomètres entre Ouargla et Hassi Messaoud. L'occasion pour le sociétaire de la Madar Pro Cycling Team, Yacine Hamza, de s'offrir son septième succès d'étape. L'Algérien a réglé le sprint du peloton devant le Kazakh de la China Glory, Yevgeniy Gidich et le jeune Érythréen Milkiyas Maekele après 2h01:42 de course.

L'Algérien Hamza Amari inscrit son nom au palmarès de son Tour national.

La victoire finale revient aussi à un Algérien de la Madar Pro Cycling Team, Hamza Amari, qui s'était approprié le maillot jaune lors de l'avant-dernière étape, lundi. Il s'impose avec un temps cumulé de 32h54:33, soit avec 11 secondes d'avance sur le Belge de la Team Flanders, Rutger Wouters alors que son coéquipier et compatriote, Youcef Reguigui, complète le tiercé à 17 secondes.

Lors de cette ultime étape, un trio a bien essayé d'assurer le spectacle en tentant une échappée, l'Érythréen Maekela, l'Italien Lucas Bagnara de la Team Technipes et le Néerlandais Jaap Voogel de la Universe Cycling Team. Ils prendront jusqu'à une minute et 44 secondes d'avance sur le peloton, mais se feront reprendre à une vingtaine de kilomètres de la ligne d'arrivée.

Côté mauricien, Jeremy Raboude (24e ), Toréa Célestin (42e ) et Hanson Matombé (52e ) sont arrivés dans le même temps que le vainqueur de l'étape alors que William Piat a pris la 55e place à 15 secondes. Au classement général final, celui-ci est 40e à 28 minutes et 24 secondes. Matombé termine 59e à 55:52, Raboude 62e à 1h00:09 et Célestin 63e à 1h00:50. 69 coureurs ont terminé le Tour.

Notons que Yacine Hamza a ramené le maillot vert (Mobilis) du meilleur sprinter et le maillot rouge (Chery et Logitrans) du meilleur Algérien. Youcef Reguigui a conservé le maillot à pois (Sonatrach) du meilleur grimpeur. Le maillot blanc du meilleur U23 (ANEP) est allé à Oussama Mimouni de la sélection développement d'Algerie, tandis que le maillot orange du combatif (Sonel-gaz) est revenu à Luca Bagnara de la Team Technipes.