Madagascar: Zara revy 2025 - Les 30 ans de Samoela au stade Malacam

Trente bougies au compteur, cela se fête en grandes pompes et ce n'est pas Samoela qui dira le contraire. Pour marquer les trois décennies du groupe, la bande du « bandy rangahy » sort l'artillerie lourde.

30 ans de scène

Le 6 avril 2025, rendez-vous au stade Malacam Antanimena, là où tout a commencé. Un show qui s'annonce impressionnant. Au moins 7 000 personnes attendues, 50 tubes et morceaux choisis, 9 heures de fêtes non-stop sur 2 scènes, il y a de quoi faire frémir les inconditionnels. Pour la 4ème édition, la biennale « Zara Revy » marquera les 30 bougies au compteur du groupe Samoela. La fête commencera dès 10 heures du matin sur la petite scène où des invités surprises se relayeront, avec les animateurs. En effet, la matinée sera consacrée à de multiples animations, avec une bonne vingtaine de stands tout autour du terrain. En seconde partie, le grand show de Samoela commencera à partir de 15h pétantes sur la grande scène.

Le répertoire ? Les meilleurs des 11 opus allant de « Mampirevy » à « Bandy Rangahy », soit les incontournables et quelques titres que les membres du groupe affectionnent particulièrement, excluant ainsi les nouvelles chansons. Pour les habitués, ceci est le summum du « Revy Samoela » qui rassemble toute la panoplie de la gamme. Allant des plus minimes comme les goodies au plus grand produit qu'est le spectacle en plein air, en passant aux onze albums, l'ambiance bon enfant, la fête sans chichis et toute cette recette qui fait le succès de Samoela depuis ses débuts en 1995.

Concept stade

« Pour nous, le choix du stade Malacam est une évidence étant donné que notre premier concert en plein air en 1998 était dans ce lieu. Et cela nous tient à coeur d'y revenir pour un brin de nostalgie », avance-t-il lors d'une conférence de presse à la Gare Soarano hier, en enchaînant que les titres seront ceux que le public affectionne mais aussi quelques titres que nous choisirons. « Pour cette fois, il n'y aura pas de nouvelles chansons parce que nous voulons que les spectateurs participent entièrement au show, et chanteront du début jusqu'à la fin avec nous, sans leur laisser le temps de rester ébahis ou de simplement nous contempler si nous chantions de nouveaux titres.» Côté technique, la bande met les petits plats dans les grands car, outre la sonorisation de l'organisateur, Mi'Ritsoka production prêtera main forte à Be Mozika.

De même, quatre groupes électrogènes seront mis à disposition en matière d'énergie. Selon Tiana Rainitelo, percussionniste du groupe, « Zara revy est une manière d'éduquer l'ouïe, la vue et l'humain à la culture de l'excellence. Nous tenons à offrir et sinon à habituer le public malgache à des spectacles aux normes, ce qui nous amène à faire les choses comme il faut, sur tous les plans. » Pour ce spectacle, la fine équipe aura donc Samoela en frontman armé de sa guitare, Roger et Manou aux guitares, Rainitelo et Mamie aux percussions, Zix à la basse, Miary au clavier, Bibs aux instruments à vent dont le sodina, la flûte et le saxophone et Cinthia au micro. Pour parfaire l'occasion, Silo rejoindra tout ce beau monde pour grossir les rangs des musiciens. En somme, la journée s'annonce festive.