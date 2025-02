Madagascar: Exposition Objects with soul - La fusion parfaite du mobiler-oeuvre d'art en lumière chez Flow Gallery

« Objects with Soul » est actuellement exposé à Flow Gallery Ivandry, sur une proposition de Ihoby Rabarijohn, la curatrice de l'exposition.

Il s'agit de la première exposition design que cette galerie accueille dans ses locaux.

Kiady Ratovoson, le designer qui a conçu la trentaine de chefs-d'oeuvre qui composent cette solo design show est un jeune artiste récemment de retour à Madagascar.

Kiady Ratovoson a étudié le design environnemental à l'Université de Donghua à Shanghai. Il s'agit d'une discipline regroupant l'architecture, le design d'intérieur et le landscape design. Il s'est ensuite spécialisé dans le design d'intérieur en Italie à l'Université Politecnico di Milano.

À son retour à Madagascar il y a 18 mois, il fonde KR. Atelier, sa marque d'art mobilier. Sa principale activité : créer des objets qui brouillent les frontières entre l'architecture, le mobilier et l'art. Il aime particulièrement marier le bois, notamment le varongy, avec le sisal.

Parallèlement, il a ouvert son studio de design d'intérieur, KR. Studio, dont l'objectif est de créer de riches expériences avec une identité forte et distinctive pour chaque projet, en adoptant une nouvelle approche de l'architecture intérieure sur mesure. Il combine un style narratif, texturé et ludique, tout en explorant la dualité entre le moderne et le traditionnel, ce qui constitue ainsi la base de chaque concept. Il marie particulièrement bien aussi l'ergonomie et l'esthétique.

Il y fusionne son héritage malgache avec son identité internationale acquise à Shanghai et à Milan, donnant ainsi naissance à un mouvement esthétique où les formes, les matières locales et le savoir-faire artisanal sont essentiels à chaque produit.

Chaque pièce de cette exposition est donc inspirée de son parcours, intégrant ce mélange d'identités qui s'intègrent dans un même acte créatif. Elles sont par ailleurs toutes uniques.

Il faut souligner que Kiady souhaite particulièrement rendre hommage à la fabrication artisanale ainsi qu'à la diversité créative à travers cette exposition. Si la conception de toutes ces créations lui ont pris 4 mois environ, la fabrication et le montage de chaque pièce nécessite 160 heures de travail méticuleux des artisans au moins. On sent l'attention portée à la compréhension de ses matériaux sur chaque objet en tout cas.

Par ailleurs, Kiady, en tant que designer environnemental, n'a pas manqué de mettre l'accent sur une démarche respectueuse de l'environnement, à travers l'utilisation partielle du bois recyclé.

Toutes ces pièces seront disponibles dans cette galerie jusqu'au 11 avril 2025.